Incidente mortale in A4 nei pressi di Padova, il tamponamento tra auto e tir causa code chilometriche

Incidente mortale sull’autostrada A4 all’altezza di Padova Est. Coinvolte cinque automobili, un furgone frigorifero e un tir. Il tragico evento, avvenuto poco prima di mezzogiorno di sabato 20 luglio, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

Tamponamento tra auto e tir, incidente mortale in A4

Come riporta Il Gazzettino, le squadre dei Vigili del fuoco, giunte dalla centrale di Padova e da Mira, sono intervenute per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e liberare i feriti rimasti intrappolati nei loro abitacoli.

Nonostante i tempestivi soccorsi, il personale medico del Suem 118 ha dovuto constatare il decesso di uno degli occupanti.

L’incidente mortale è avvenuto sull’autostrada A4 all’altezza di Vigonza, in provincia di Padova

Gli altri feriti, stabilizzati sul posto, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con ambulanze e un elisoccorso. L’incidente è avvenuto alle 11.50 al chilometro 365 ovest, in direzione Milano, nei pressi dello svincolo per la A13 Bologna, nel territorio di Vigonza, in provincia di Padova.

Code chilometriche verso Milano e Trieste

Le circostanze che hanno portato allo schianto sono ancora sotto indagine da parte della Polizia stradale di Mestre.

Concessioni Autostradali Venete ha immediatamente comunicato la chiusura delle entrate per il traffico diretto verso Padova, Bologna e Milano. A causa delle operazioni di soccorso, l’autostrada è stata bloccata in direzione ovest, provocando code chilometriche sia verso Milano che verso Trieste.

Il personale ausiliario dell’autostrada e la Polizia stradale ha gestito la viabilità, coordinato dal Centro operativo di Mestre, che ha disposto l’interruzione del traffico su entrambe le carreggiate per facilitare le operazioni di soccorso.

Disagi e percorsi alternativi

Il traffico risulta ancora fortemente rallentato nelle prime ore del pomeriggio, con lunghe code che continuano a formarsi in entrambe le direzioni.

Le autorità raccomandano agli automobilisti di evitare la zona e di considerare percorsi alternativi per ridurre i disagi. La situazione è monitorata costantemente per garantire la sicurezza e ripristinare la normale viabilità nel minor tempo possibile.

Il 12 luglio si era verificato un altro incidente mortale sulla A4, nei pressi di Verona.