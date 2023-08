Incidente mortale a Torino in Lungo Stura Lazio: una vittima di 54 anni e quattro feriti

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 54 anni è morto in un incidente stradale in Lungo Stura Lazio a Torino. Oltre alla vittima, nello scontro tra tre auto sono rimaste coinvolte altre quattro persone, rimaste ferite ma non in gravi condizioni. Lo riporta ‘Il Corriere della Sera’.

L’incidente

Il violento impatto nella strada che costeggia il fiume Stura di Lanzo, l’affluente del Po che confluisce nel corso d’acqua alla periferia di Torino, è avvenuto intorno alle 19 di lunedì 14 agosto, orario in cui la via risulta particolarmente trafficata. Lo schianto si è verificato all’incrocio tra il Lungo Stura Lazio e via Puglia.

Nell’urto due auto si sono incastrate una sull’altra e accartocciate, mentre la terza è finita completamente distrutta la centro della carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Torino dove è avvenuto l’incidente mortale

I soccorsi

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, oltre alla polizia locale e ai Vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi per il 54enne, residente a San Mauro Torinese, era già troppo tardi: per estrarre l’uomo dalle lamiere è stato necessario l’utilizzo di una fiamma ossidrica.

Le quattro ambulanze intervenute sul posto hanno assistito le altre persone interessate dall’incidente. Tutti e quattro i feriti sono stati tirati fuori dagli abitacoli e trasportati d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, dove sono ricoverati ma non in gravi condizioni.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica dell’incidente, riportate da ‘La Stampa’, due delle tre auto coinvolte, una Saxo bordeaux e la Peugeot bianca si sarebbero scontrate frontalmente. In seguito allo schianto, una Citroen azzurra, che stava sopraggiungendo, è finita con il cofano e il parabrezza sotto le ruote posteriori della Peugeot.

La parte anteriore della Saxo si sarebbe accartocciata nell’impatto e il 54enne alla guida sarebbe morto sul colpo.

L’incidente nel Canavese

L’incidente mortale si è verificato a distanza di 24 ore da un altro scontro, avvenuto domenica 13 agosto sempre nel Torinese, dove è stata registrata un’altra vittima della strada: a perdere la vita questa volta è stata una donna di 84 anni in uno scontro tra un’auto e una moto sulla strada provinciale 222, a Baldissero Canavese.