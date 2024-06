Incidente mortale a Tombelle tra Saonara e Vigonovo: 73enne di Villatora investita sulle strisce pedonali

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Una donna 73enne è morta a Tombelle, tra Saonara e Vigonovo in provincia di Padova, dopo essere stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno. In principio si pensava che l’anziana fosse stata prima colpita da malore per via di alcune testimonianze, ipotesi poi esclusa. Il traffico è stato interrotto, mentre il conducente dell’auto sottoposto agli accertamenti di rito.

Una donna di 73 anni è morta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 giugno, dopo essere stata investita sulle strisce a Tombelle, frazione divisa tra Saonara e Vigonovo in provincia di Padova.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di questo pomeriggio in via Vigonovese a Saonara, tra la chiesta di Tombelle e il marciapiede opposto, in corrispondenza di un ex supermercato.

La donna, residente a Villatora, è stata colpita mentre percorreva l’attraversamento pedonale da una Toyota Yaris condotta da un uomo, con i tentativi di salvarla rivelatisi vani.

Sul posto anche l’elisoccorso da Padova

Sul posto si sono recati i sanitari del Suem 118 e anche l’elisoccorso da Padova, anche se ogni tentativo di salvare l’anziana si è rivelato inutile.

La dinamica è ora al vaglio della polizia locale, dopo che è stata esclusa l’ipotesi malore presa in considerazione da parte degli agenti accorsi dopo l’incidente.

Alcuni testimoni avevano infatti riportato come la 73enne si fosse accasciata a terra, forse appunto per un malore, subito prima di essere colpita dall’auto in arrivo.

Traffico interrotto e conducente sottoposto ad accertamenti

Il conducente della Toyota è stato sottoposto ad accertamenti clinici per poter esaminare il suo stato psicofisico al momento dell’episodio che ha causato la morte della donna.

Il traffico nella zona è stato interrotto dalle autorità intervenute sul luogo dell’incidente, con i mezzi in coda indirizzati verso le strade secondarie.

