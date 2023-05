Incidente mortale a Santarcangelo vicino Rimini: ciclista francese travolta e uccisa da un camion

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia sulle strade della Romagna. Una turista francese di 70 anni è stata travolta e uccisa da un camion mentre pedalava sulla sua bicicletta a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. La donna, in vacanza a Cesenatico, stava facendo un’escursione in bici assieme ad altri turisti, tra cui il marito.

Camion travolge e uccide una turista in Valmarecchia

L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 8 maggio sulle strade della Valmarecchia, sulle colline sopra Rimini. Quello che avrebbe dovuto essere un periodo di relax si è trasformato in una tragedia per una donna francese di 70 anni, in vacanza con il marito e amici in Romagna.

La donna era in gita insieme ad altri cicloturisti quando sarebbe stata urtata e investita da un camion a Sant’Ermete, nel territorio di Santarcangelo di Romagna (Rimini).

La dinamica

Ancora tutta da ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto, al vaglio della polizia locale di Santarcangelo. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Resto del Carlino, l’incidente è avvenuto in un tratto in salita della Trasversale Marecchia, all’altezza di una curva ‘a esse’.

La donna stava pedalando assieme ad un gruppo di altri turisti francesi, tra cui il marito, quando è stata travolta dal mezzo pesante. Da quanto emerso il tir stava viaggiando nella stessa direzione dei ciclisti e avrebbe colpito la 70enne nel tentativo di superare il gruppo.

I soccorsi

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti la polizia locale di Santarcangelo, i carabinieri e l’ambulanza del 118. I sanitari hanno tentato senza successo di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato niente da fare.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambi i sensi per consentire i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ciclista travolto a Milano

Lunedì 8 maggio giornata nera per le due ruote: a Milano un uomo di 55 anni è stato travolto e ucciso da un camion in un incidente dalla dinamica simile a quello di Santarcangelo.

Mentre nella giornata di domenica un turista tedesco è morto mentre stava pedalando assieme alla moglie a Siracusa: è caduto ed ha battuto violentemente la testa.