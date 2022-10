Incidente mortale a Roma, auto in un fossato: soccorsi inutili, perde la vita un ragazzo di 21 anni

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Tragico incidente all’alba di oggi, sabato 15 ottobre, a Roma, nella frazione periferica di Acilia, territorio del X municipio. Intorno alle 6 del mattino in via di Saponara un ragazzo di 21 anni è finito in un fossato al lato della carreggiata e ha perso la vita. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. Non sono rimasti coinvolti né altri veicoli né altre persone.

Le indiscrezioni sull’incidente

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso: ancora da stabilire le cause che hanno portato fuori strada la vettura guidata dalla vittima, una Renault Modus.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, il 21enne, la cui identità al momento non è stata resa nota, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo sbattendo violentemente prima contro il muro di cinta di una casa e poi terminando la corsa nel fossato sottostante.

L'incidente mortale ha avuto luogo nella frazione romana di Acilia, a pochi chilometri da Fiumicino

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale, che si sono messi subito al lavoro per svolgere i rilievi del caso.

Soccorsi inutili

Oltre alle forze dell’ordine, è accorso in via di Saponara anche il personale sanitario del 118.

Il giovane è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Grassi di Ostia, ma i tentativi di salvargli la vita, come detto, si sono rivelati vani.

Una volta giunto nel nosocomio, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate in seguito allo schianto.

Incidente stradale anche a Cassino

Sempre nel Lazio, ma a Cassino, in provincia di Frosinone, poche ore prima del tragico incidente che ha provocato la morte del 21enne un’automobile è finita nel fiume Rapido dopo aver sbattuto contro il guardrail.

A bordo del mezzo c’erano due giovani, soccorsi tempestivamente e trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica. Pur avendo riportato gravi ferite, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.