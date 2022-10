Incidente mortale a Rimini, auto travolta da una ruspa al lavoro in un cantiere: morto un anziano

Un anziano alla guida di un’automobile è stato travolto da una ruspa impegnata nei lavori in un cantiere a Rimini. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, l’uomo è morto sul colpo e a nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118. Sul posto la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi.

Ruspa travolge un’auto, morto un anziano

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino di lunedì 24 ottobre, in via Euterpe, a Rimini. In zona gli operai stavano lavorando alla realizzazione di una nuova rotatoria e un sottopasso tra la Ss16 e la superstrada di San Marino, quando una delle ruspe ha centrato in pieno l’anziano automobilista.

La vittima stava viaggiando in direzione Ravenna quando, secondo quanto si apprende, la ruspa ha attraversato la strada da una parte all’altra travolgendo l’auto. Tempestivi i soccorsi del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Virgilio Notizie La zona di Rimini dove è avvenuto l’incidente mortale

La nota di cordoglio del Comune di Rimini

Il Comune di Rimini ha diramato una nota di cordoglio per l’incidente avvenuto questa mattina, esprimendo “tutto il nostro dolore per il tragico, scioccante incidente in cui stamane ha perso la vita una persona lungo via Euterpe, nei pressi del cantiere della Statale 16″.

“Un dramma su cui le autorità preposte dovranno svolgere ora le necessarie indagini – prosegue la nota – per mettere in evidenza tutte le responsabilità di un fatto così grave e traumatico”. La nota si chiude con un pensiero rivolto alla famiglia della vittima.

Sempre a Rimini, pochi giorni fa, un incendio in un grattacielo di 27 piani ha causato l’evacuazione di circa 400 inquilini.