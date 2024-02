Incidente mortale a Custonaci vicino Trapani, auto contro muro di una casa: morto 19enne, grave una ragazza

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un grave incidente stradale avvenuto a Custonaci, in provincia di Trapani, ha provocato la morte di un giovane di 19 anni. La vittima ha perso la vita dopo che la sua auto è finita contro il muro di un’abitazione, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A bordo del mezzo anche un’altra giovane, ferita e ricoverata ora in condizioni gravissime al Sant’Antonio di Trapani.

Incidente mortale a Custonaci

Il grave incidente stradale è avvenuto nel mattina di venerdì 9 febbraio a Custonaci, in provincia di Trapani, in via Purgatorio. Secondo quanto si è appreso, l’automobile su cui viaggiavano due giovani si è andata a schiantare contro il muro di un’abitazione.

L’impatto col muro è stato violento e l’auto è andata completamente distrutta. L’abitacolo si è trasformato in una trappola per i due giovani a bordo che sono stati soccorsi prima dai residenti, poi dagli uomini del 118 e dai vigili del fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incidente stradale a Custonaci, in provincia di Trapani

Morto un 19enne, grave una ragazza

La vittima dell’incidente, riferisce il Giornale di Sicilia, è il 19enne Girolamo Accardo. Il giovane purtroppo è morto a causa delle gravissime ferite riportate nel sinistro.

Inutili, infatti, i soccorsi che avevano optato per il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo. Il 19enne è deceduto una volta arrivato nel capoluogo siciliano.

A bordo della vettura c’era anche un’altra giovane che ha riportato ferite gravissime. La giovane è ora ricoverata in condizioni critiche al Sant’Antonino di Trapani.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato il drammatico incidente di via Purgatorio a Custonaci.

Sulla dinamica è stata aperta un’indagine, condotta dai carabinieri della Stazione di Custonaci a cui spetterà il compito di chiarire le cause dell’incidente.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono quelle dell’alta velocità, che potrebbe aver messo in difficoltà il conducente, o il guasto tecnico del mezzo che ha concluso la sua corsa contro il muro dell’abitazione.

Non si esclude neanche la disattenzione del conducente in un tratto di strada che, come riferito dal Giornale di Sicilia, è spesso percorso a gran velocità dagli automobilisti.