Incidente mortale a Castelvetrano, scontro tra utilitaria e SUV sulla A29: la vittima è una donna

Una donna di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è morta in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 novembre. Lo scontro si è verificato sull’autostrada A29, che collega Mazara del Vallo a Palermo, nei pressi dello svincolo per Campobello di Mazara, non lontano da Castelvetrano.

La vittima è stata sbalzata fuori dall’abitacolo

Secondo la prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, un Range Rover Evoque guidato da un uomo residente a Campobello di Mazara ha tamponato la Fiat Punto con a bordo due donne. G.M., queste le iniziali della donna alla guida, residente a Castelvetrano, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo.

L’amica che viaggiava con lei, E.B. le sue iniziali, è stata trasportata in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Strada chiusa al traffico per diverse ore

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 dalle postazioni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia stradale. Per consentire i rilievi dell’incidente, e per permettere la rimozione dei detriti, il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico per alcune ore.

Spetterà ora alle forze dell’ordine fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato 4 novembre e domenica 5 dicembre nei pressi di Castelvetrano, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.