Incidente mortale a Alcara Li Fusi, un 21enne è uscito fuori strada e ha perso la vita: altri tre sono feriti

In provincia di Messina ha perso la vita un giovane di 21 anni. La giovane vittima ha perso il controllo della propria vettura ed è finito fuori strada nei pressi di Alcara Li Fusi. Sul posto i Vigili del Fuoco, che dalle 5:30 del mattino hanno lavorato per la rimozione del corpo e dell’auto. Il bilancio dell’incidente è una vittima, il giovane di 21 anni e altre tre uomini, ricoverati all’ospedale di Sant’Agata.

Incidente ad Alcara Li Fusi

Un giovane è morto alle prime luci del mattino. Vicino ad Alcara Li Fusi (in provincia di Messina), lungo la strada provinciale 161, l’auto della vittima è uscita fuori strada. Il giovane, un 21enne della zona, ha perso la vita, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Il tragico incidente non ha coinvolto altre vetture. Sembra infatti che il giovane sia uscito di strada (nella giornata di ieri anche uno scuolabus è finito fuori strada con due bambine a bordo) per aver perso il controllo del mezzo.

Mappa della zona dell'incidente: un giovane è morto lungo la strada provinciale 161, in provincia di Messina

L’operazione dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. A partire dalle 5:30 del mattino il comando di Messina ha inviato la squadra del distaccamento di Sant’Agata Militello. All’arrivo sul posto è stato raggiunto il mezzo finito in un terrazzamento della provinciale bloccata dagli alberi.

Per raggiungere la vettura e le persone all’interno è stato necessario utilizzare scale e corde.

I soccorsi

Per il giovane alla guida non c’è stato nulla da fare. Il 21enne è infatti risultato deceduto, mentre per gli altri al bordo della vettura è scattato il ricovero. Sono tre i passeggeri arrivati all’ospedale di Sant’Agata e presi in carico dal personale sanitario.

Non ci sono informazioni sulle loro condizioni di salute. Intanto i Carabinieri di Alcara Li Fusi e San’t Agata Militello sono a lavoro per indagare sulle dinamiche. I Vigili del Fuoco invece hanno invece lavorato alla rimozione della salma e del veicolo.