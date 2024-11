Incidente in zona Affori a Milano tra auto, moto e bici: muore un 20enne, due feriti nello schianto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragico incidente a Milano. In uno scontro tra un’auto, una moto e una bicicletta ha perso la vita un ragazzo di 20 anni. Lo schianto è avvenuto in via Pellegrino Rossi, in zona Affori (periferia Nord di Milano), intorno alle 13,30 di sabato 2 novembre. A perdere la vita è stato un giovane che si trovava sulla moto guidata da un amico. Nello scontro sono rimaste ferite altre due persone.

Incidente a Milano, perde la vita un 20enne

La dinamica dello schianto avvenuto a Milano nel primo pomeriggio di sabato 2 novembre è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti in via Pellegrino Rossi per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato il 20enne, morto sul colpo dopo essere caduto dalla moto guidata da un suo amico.

Fonte foto: ANSA

Gli agenti della Polizia Locale di Milano impegnati nei rilievi dell’incidente

Dinamica ancora da ricostruire

Secondo le prime informazioni sull’incidente, per motivi ancora da chiarire l’auto e la moto si sarebbero toccate coinvolgendo poi un 69enne che era in sella ad una bici. Sbalzato a terra, il 20enne che si trovava sulla moto è morto sul colpo.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato portato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo, mentre l’anziano è stato trasportato, in via precauzionale, al Niguarda, anche se le sue condizioni non destavano preoccupazione.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto a Milano in via Pellegrino Rossi, sono intervenute due auto mediche e due ambulanze. Purtroppo, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

I genitori della vittima sul luogo dell’incidente

Come riportato da Milano Today, poco dopo l’incidente sono arrivati sul luogo dello schianto i genitori della vittima. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Saranno gli agenti della Polizia Locale di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi, a ricostruire l’impatto tra la macchina e la moto con a bordo i due giovani.

Le testimonianze delle persone coinvolte saranno fondamentali per chiarire l’accaduto, così come potrebbero essere d’aiuto le immagini eventualmente riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in quel tratto di via Pellegrino Rossi.