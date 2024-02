Incidente in una piscina a Malindi, un turista italiano del veronese è grave: Luca Zaia "Rimpatrio sanitario"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un turista italiano in vacanza a Malindi, in Kenya, è rimasto ferito in modo grave in un incidente in piscina. Il presidente Luca Zaia ha ringraziato l’ambasciata italiana e la Farnesina per essersi subito attivati in aiuto dell’uomo proveniente dalla provincia di Verona. Insieme al ministero degli Esteri si stanno valutando le opzioni migliori per un rimpatrio sanitario.

Incidente in piscina

Nella giornata di ieri un uomo di 33 anni è stato ricoverato in una struttura ospedaliera a Malindi. Le sue condizioni sono gravi in seguito a un incidente avvenuto in piscina. Lo scorso mese un’altra turista era rimasta uccisa in un incidente stradale appena atterrata in Kenya.

Il turista, italiano del veronese, era in vacanza in Kenya da alcuni giorni, quando l’incidente (su cui non ci sono ancora dettagli) lo ha costretto in terapia intensiva.

Incidente in piscina a Malindi in Kenya, un turista italiano del veronese è ricoverato in gravi condizioni

Coordinamento Italia-Kenya

Il governatore Luca Zaia ha fatto sapere di aver attivato le strutture regionali competenti e sta seguendo, in stretto contatto con il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata Italiana in Kenya, la situazione. La Regione del Veneto ha assicurato tutto il supporto possibile, per quanto di sua competenza, per il rientro dell’uomo.

È una corsa contro il tempo, considerate le condizioni del turista, per far proseguire le cure in Italia e riavvicinarlo così alla famiglia e ai cari.

Rimpatrio sanitario

L’annuncio della vicenda è stato accompagnato da un ringraziamento all’ambasciata italiana di Nairobi e alla Farnesina, che si sono subito attivate e hanno iniziato a lavorare per monitorare le condizioni di salute del turista della provincia di Verona.

Lo stesso Zaia ha inoltre fatto sapere che il ministero degli Esteri sta lavorando al rientro dell’uomo ferito in gravi condizioni. Al momento si stanno valutando le opzioni migliori per il “rimpatrio sanitario”.