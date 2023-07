Incidente in scooter a Montignoso vicino Massa-Carrara: 43enne sbatte sul guardrail e muore

Tragedia sulle strade di Montignoso, comune in provincia di Massa-Carrara: un uomo di 43 anni era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail per poi concludere la sua corsa sull’asfalto. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Montignoso: morto Marco Panesi

Il fatto è avvenuto attorno alle 21:30 di sabato 1 luglio. La vittima si chiamava Marco Panesi e faceva il bagnino in uno stabilimento di Forte dei Marmi.

L’uomo si trovava a Cinquale, frazione di Montignoso, e stava viaggiando in direzione Renella. L’incidente è avvenuto sul cavalcavia dell’autostrada. Fonte foto: Tuttocittà.it Montignoso è un comune italiano di quasi 10mila abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana.

Centauro già morto all’arrivo dei soccorsi

Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta la Croce Verde di Forte dei Marmi, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il luogo è stato raggiunto anche dai carabinieri della compagnia di Montignoso, dalla polizia e dalla Guardia di Finanza. I rilievi sono stati effettuati fino a notte inoltrata.

Secondo la ricostruzione, Panesi avrebbe urtato contro il guardrail destro, sbattendo la testa. E lo scooter ha proseguito la sua corsa per una cinquantina di metri prima di cadere dall’altra parte della carreggiata.

Al momento non si sa se si tratti di un incidente autonomo o se ci siano altri veicoli coinvolti. Non ci sono testimoni del fatto e all’arrivo dei soccorsi l’unico veicolo presente era il motorino. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori.

Incidente in moto a Sansepolcro in provincia di Arezzo

Solo poche ore prima un altro centauro è rimasto coinvolto in un incidente andando a sbattere contro il guardrail.

Il fatto è avvenuto attorno alle 17:00 di sabato 1 luglio. Il centauro era partito da Arezzo insieme ad alcuni amici per fare un’escursione in moto.

Nei pressi di Sansepolcro la sua moto ha perso aderenza nell’affrontare una curva e l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, si è schiantato contro il guardrail.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Siena. Le sue condizioni sono gravissime.