Incidente in pista tra due aerei ad Atlanta prima del decollo, ala spezzata: 277 a bordo, aperta indagine

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di grande paura all’aeroporto di Atlanta, dove è avvenuto un incidente che ha visto coinvolti due aerei. Lo scontro si è verificato tra un aereo della Delta Airlines e uno della Endeavor Air. Secondo quanto riferito dalla stessa Delta, non ci sarebbero feriti. I due aerei si stavano spostando sulla pista a velocità ridotta.

L’incidente in pista ad Atlanta

Entrambi gli aerei si trovavano sulla pista in fase di rullaggio prima del decollo. Per motivi ancora da chiarire, il jet della Delta avrebbe agganciato l’altro aereo provocando la rottura della coda del velivolo Endeavor Air.

L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 10 settembre.

Un aereo Delta Airlines

I primi accertamenti sull’incidente tra aerei

Subito dopo lo schianto sono partiti gli accertamenti della Federal Aviation Administration. Secondo quanto riferito in una nota, il volo Delta Air Lines 295, diretto a Tokyo, era in fase di rullaggio per raggiungere la pista di decollo.

Diretto verso la Louisiana, anche il volo Endeavor Air 5526 si stava preparando a decollare. Per cause ancora in fase di accertamento, l’airbus Delta ha colpito l’aereo più piccolo nel punto in cui le due piste di rullaggio si incrociano.

Ad avere la peggio, vista la notevole differenza di stazza, è stato il volo Endeavor Air 5526, che ha praticamente perso la coda.

Nessun ferito tra i 277 passeggeri

Sul volo Delta diretto a Tokyo c’erano 221 passeggeri, mentre su quello diretto verso la Louisiana si trovavano 56 persone. Nessuno dei passeggeri, a quanto risulta, è rimasto ferito nello scontro fortuito.

Endeavor Air è una compagnia aerea regionale interamente controllata proprio da Delta Airlines.

Lo scontro, come sottolineato dai media Usa, ha riportato l’attenzione sul problema dell’eccessivo affollamento negli aeroporti americani a causa dell’elevato traffico aereo.