Incidente in piscina a Cermenate vicino Como, grave un bambino di 5 anni: avrebbe battuto la testa

Una tranquilla domenica in piscina tramutata in dramma. Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni dopo un incidente in piscina avvenuto a Cermenate, in provincia di Como. Sul posto anche i carabinieri, indagini in corso per ricostruire quanto accaduto.

Incidente in piscina a Cermenate

L’incidente si è verificato attorno alle 13 di oggi, domenica 28 luglio, a Cermenate, comune in provincia di Como.

Secondo quanto riporta Ansa, l’allarme è scattato nella piscina dell’Acqvasport di via Europa Unita per un incidente che ha coinvolto un bambino di 5 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente in una piscina di Cermenate, in provincia di Como

Bambino di 5 anni grave in ospedale

Sul posto sono arrivate l’auto medica e le ambulanze del 118. Il piccolo sarebbe stato recuperato in acqua dai bagnini della società che gestisce la piscina, di proprietà comunale.

Il bambino è stato rianimato a lungo sul posto dai soccorritori del 118, prima di essere trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Le condizioni del piccolo sarebbero molto gravi.

La dinamica, il bambino avrebbe battuto la testa

L’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara, sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire cosa sia successo.

L’incidente è avvenuto in un impianto con diversi scivoli e piscine, molto affollato visto il caldo e la giornata festiva.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da PrimaComo, il bambino avrebbe battuto la testa mentre si trovava in acqua.