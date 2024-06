Incidente in moto sull'autostrada A22 vicino Rovereto, sul posto l'elicottero: traffico bloccato e lunghe code

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Attimi di tensione sull’autostrada A22. Mercoledì 5 giugno, intorno alle 7:30, una donna avrebbe perso il controllo della moto, finendo sull’asfalto nel tratto vicino a Rovereto. Immediato l’intervento dei soccorsi, coinvolto anche un elicottero che avrebbe trasportato la 34enne in ospedale, in codice rosso. Traffico bloccato e lunghe code in direzione Modena.

Chi è la donna ferita gravemente

Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, la donna rimasta ferita nell’incidente sarebbe una 34enne.

Sembra che fosse alla guida della sua moto: per cause da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto dell’autostrada A22.

Situazione del traffico in miglioramento

La situazione del traffico, secondo la ricostruzione de L’Adige, è migliorata dopo oltre un’ora dall’incidente, verso le ore 8:45, con la progressiva riduzione delle code.

Anche se nel tratto tra Trento Sud e Rovereto Nord, specialmente a causa dei mezzi pesanti, resta importante l’incolonnamento vero Modena.

Notizia in aggiornamento…