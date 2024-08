Incidente in monopattino a Brugherio vicino Monza: la 14enne Giorgia Goli si risveglia dal coma dopo un mese

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Giorgia Goli, una ragazza di 14 anni coinvolta in un grave incidente in monopattino lo scorso 18 luglio a Brugherio, nella provincia di Monza e Brianza, si è finalmente risvegliata dal coma. A condividere la bellissima notizia la madre, con un post sui social. Giorgia, promessa della danza, era stata ricoverata all’ospedale Niguarda di Milano dopo il drammatico incidente. L’attende adesso un impegnativo percorso di riabilitazione, ma i primi progressi lasciano ben sperare familiari e amici.

Incidente in monopattino: 14enne esce dal coma dopo un mese

“Ore 18:30 del 19 agosto Giorgia è ufficialmente fuori dal coma! Risponde a tutto quello che le si chiede di fare, riesce a stare seduta da sola senza supporti, ha persino provato ad alzarsi in piedi, mi ha chiamata mamma e mi ha preso il telefono dalle mani perché avrebbe voluto chiamare suo fratello!”.

Questo l’emozionante post condiviso dalla madre di Giorgia Goli, la 14enne finita in coma un mese prima in seguito a un grave incidente in monopattino a Brugherio.

L’incidente in monopattino era avvenuto a Brugherio in via San Cristoforo

“Io davvero sto esplodendo dalla gioia e ringrazierò sempre a vita tutti quanti i medici e infermieri della Neurorianimazione dell’Ospedale Niguarda e soprattutto tutti voi per non averci mollato un istante con le preghiere e la vicinanza costante!” ha proseguito la madre della 14enne.

L’incidente in monopattino di Giorgia Goli

Nel pomeriggio del 18 luglio, a Brugherio, Giorgia Goli e una coetanea viaggiavano su un monopattino quando sono state investite da un’auto in via San Cristoforo, all’incrocio con via Occhiate.

L’incidente, avvenuto intorno alle 16, ha visto coinvolta una Fiat Punto guidata da una donna di 49 anni. I soccorsi erano intervenuti rapidamente.

Giorgia era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, mentre l’altra ragazza in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Giorgia Goli è una promessa della danza

Giorgia Goli è una promettente ballerina di 14 anni, originaria del Ferrarese. Con la sua famiglia si è trasferita a Milano per frequentare i corsi di danza dell’Accademia della Scala.

A causa dei gravi traumi subiti nell’incidente in monopattino avvenuto in via San Cristoforo, la giovane era stata ricoverata in condizioni critiche, finendo in coma.

In questo mese di degenza, non è mancata la vicinanza di familiari, amici e dell’intera comunità di San Giuseppe di Comacchio, suo paese d’origine. La 14enne, che da una decina di giorni dava segnali di un lento risveglio, dovrà ora seguire un percorso impegnativo di riabilitazione.