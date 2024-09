Incidente in Ferrari per Charles Leclerc a Montecarlo, tampona un'altra auto con una Purosangue: il video

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Si crede che, uno come Charles Leclerc, al volante sia impareggiabile. Eppure, anche al campione di Formula 1 capita di incorrere in qualche incidente. Il pilota è stato autore di un – evitabilissimo – tamponamento. Mentre si trovava a Monaco a bordo della sua Ferrari Purosangue, ha urtato un suv che gli procedeva di fronte a bassa velocità.

Tamponamento in Ferrari per Charles Leclerc

Charles Leclerc si trovava nel Principato di Monaco, dove procedeva a un tranquillo giretto in auto in compagnia di un amico.

Forse distratto dall’amico, forse dal cellulare, il pilota ha colpito la vettura che lo precedeva, colpendola con l’affilato muso della sua Ferrari Purosangue color argento.

Solo un lieve tamponamento, nessun danno né per Leclerc né per il conducente del suv colpito, che però dovrà essere giustamente rimborsato.

A catturare l’inaspettata scena è stato un testimone, che si trovava al Grand Hotel Hairpin, sopra la curva più lenta del mondiale di Formula 1. Una curva che Leclerc ha percorso tante volte in modo impeccabile, ma non stavolta.

L’incidente dopo la vittoria a Monza

La scocciatura della constatazione amichevole arriva a Charles Leclerc dopo una giornata a dir poco vittoriosa.

Il pilota della scuderia Ferrari si è infatti aggiudicato la tanto agognata vittoria al 95esimo Gran Premio di Monza, dopo aver condotto una gara impeccabile.

È la seconda volta per il campione monegasco, ma l’emozione non è diminuita: “È una sensazione incredibile. Questa volta è stata emozionante come la prima”.

Si profila una stagione ottima per il rappresentante del Cavallino, che in Brianza ha staccato di netto i rivali Piastri e Norris.

Ad Alonso è andata anche peggio

Poche ore prima del piccolo incidente di Leclerc, un altro campione della Formula 1 si trovava coinvolto in un incidente fuori dalla pista. Fernando Alonso, sempre a Monaco, ha gravemente danneggiato la sua nuova Aston Martin Valkyrie, ritirata appena poche ore prima.

Si tratta di un modello in edizione limitata, prodotto in soli 150 esemplari, dal valore di oltre 3 milioni di euro. Alonso ne ha ammaccato il muso e, di fronte a un’attonita folla di astanti, si è trovato costretto a chiamare il carro attrezzi.