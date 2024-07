Incidente in casa per Alda Fendi sull'isola di Palmarola, caduta e soccorsa: ricoverata in codice rosso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente domestico per Alda Fendi. Secondo i quotidiani di Palmarola, una delle cinque sorelle Fendi sarebbe caduta in casa. La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli con codice rosso.

L’incidente in casa

Alda Fendi, la più giovane delle cinque sorelle del noto marchio di moda, è stata trasportata d’urgenza in ospedale quando è stata scoperta in casa in condizioni di salute preoccupanti.

La donna, secondo quanto si è appreso, sarebbe caduta nella propria abitazione di Palmarola, l’isola nel Mar Tirreno tra Ponza e Ventotene dove stava risiedendo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Alda fendi ha avuto un incidente domestico nella sua casa sull’isola di Palmarola, vicino Ponza

I soccorsi sono arrivati intorno alle 18:00. Per lei è stato disposto il trasporto in codice rosso con l’elicottero Pegaso 44 di Elitaliana.

Cosa è successo

Al momento non risultano note le dinamiche del possibile incidente domestico che ha coinvolto Alda Fendi.

La donna potrebbe essere inciampata in casa, ma l’anzianità ha reso l’intervento dei sanitari urgente. I giornali locali che per primi hanno dato la notizia hanno ipotizzato una caduta uscendo dalla doccia o dalla scalinata della villa che scende verso il mare.

Dalle prime indiscrezioni comunque si parla di un forte trauma toracico e diverse fratture. Al momento infatti risulta ricoverata al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, nel reparto di traumatologia e ortopedia.

Chi è Alda Fendi

Alda Fendi, ultima delle cinque sorelle Fendi, è nata nel 1940 a Roma. Ha studiato a Londra e fin da giovanissima ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia.

Ha lavorato anche insieme allo stilista Karl Lagerfeld (morto negli ultimi anni) nella casa di moda romana.

Alda, 84 anni, è stata sposata con Enzo Caruso, morto nel 2014 (di recente è invece venuto a mancare Pino D’Angiò). La coppia ha avuto due figlie: Giovanna e Alessia.