Incidente in A4 tra San Donà di Piave e Cessalto: autostrada chiusa al traffico per lo schianto, lunghe code

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A4 giovedì 7 settembre tra gli svincoli di San Donà di Piave e Cessalto, causando la chiusura completa al traffico in direzione di Trieste. Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio al km 433 della carreggiata est, con il coinvolgimento di un’autocisterna e un autoarticolato. La macchina dei soccorsi si è messa in moto tempestivamente e le autorità sono giunte sul posto per gestire la situazione. Effetto collaterale dello schianto, le code lunghissime che hanno paralizzato la circolazione, rendendo necessari percorsi alternativi.

L’intervento dei sanitari

Immediatamente dopo l’incidente, sono scattate le operazioni di soccorso, con il pronto intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco, della polizia stradale di San Donà e degli ausiliari del traffico della concessionaria autostrade Alto Adriatico.

Purtroppo, una persona è rimasta intrappolata nell’autoarticolato coinvolto nello scontro, rendendo necessario uno sforzo coordinato per liberarla in sicurezza.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto nel tratto di A4 fra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste

Chiusa l’autostrada

Per garantire la massima efficienza delle operazioni di soccorso, è stata presa la decisione di chiudere completamente l’autostrada in direzione di Trieste tra gli svincoli che attraversano la provincia di Treviso e la Città metropolitana di Venezia.

Inoltre, sono stati chiusi anche lo svincolo in entrata di San Donà e quello di Cessalto. Queste misure hanno causato inevitabili code per i conducenti provenienti da Venezia e diretti verso Portogruaro, con l’uscita obbligatoria istituita allo svincolo di Noventa-San Donà.

Il bypass

Per mitigare gli inconvenienti causati dalla chiusura dell’autostrada, Autostrade Alto Adriatico ha attivato un bypass “virtuale” sulla A27/A28 per coloro che provenivano da Venezia.

Questa misura è stata adottata a causa delle code che si sono rapidamente formate tra San Donà e Cessalto, che hanno raggiunto una lunghezza di ben 8 chilometri.

Parallelamente alle operazioni di soccorso, il personale di Autostrade Alto Adriatico è stato impegnato nella gestione del traffico e nella pulizia della carreggiata, necessaria a causa dello sversamento di sostanze proveniente dai veicoli coinvolti nell’incidente. Fortunatamente, l’autostrada è stata riaperta verso le 18, ripristinando gradualmente la normale circolazione veicolare.

Incidenti in A4

L’autostrada è stata teatro di diversi incidenti nelle ultime settimane. Nel vicino a Duino, nei pressi di Trieste, si è verificato alcuni giorni fa lo scontro fra un camion e un’auto, con esito di tre persone ferite. A causa di questo incidente, è stato necessario chiudere temporaneamente una porzione di strada, causando disagi al traffico locale.

Pochi giorni prima l’altro terribile incidente è avvenuto sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman utilizzato per il trasporto pubblico. L’incidente ha avuto luogo nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro e ha causato numerosi feriti in condizioni gravissime, tra cui sette minorenni.