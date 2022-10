Incidente in A4, morta anche l'unica sopravvissuta. L'educatrice 36enne è la settima vittima

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto venerdì 7 ottobre sull’autostrada A4 Venezia-Trieste all’altezza di San Donà di Piave, costato la vita a sei persone. Nella giornata di domenica è deceduta l’unica sopravvissuta tra le persone a bordo del furgone schiantatosi contro un tir, l’educatrice Romina Bannini, 36 anni.

Incidente in A4, morta l’unica sopravvissuta

Romina Bannini era l’unica sopravvissuta del tragico incidente di venerdì scorso sull’A4 che ha coinvolto un furgone proveniente da Riccione e diretto in Friuli. La donna era stata estratta ancora viva dall’abitacolo del furgone e ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Nella giornata di oggi, domenica 9 ottobre, la 36enne è deceduta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Lo ha comunicato l’azienda Ulss della Marca Trevigiana, che ha concluso la procedura di accertamento della morte.

Venerdì 7 ottobre lo schianto tra un furgone e un tir sull’autostrada A4 all’altezza di San Donà di Piave

I familiari, seguendo quanto da lei indicato in passato, hanno acconsentito alla donazione degli organi.

Chi è la settima vittima

Sale così a sette il bilancio delle vittime dell’incidente sull’autostrada A4 avvenuto venerdì scorso in Veneto, all’altezza del casello di San Donà di Piave.

Trentasei anni, Romina Bannini era socia fondatrice e coordinatrice dell’area educativa della cooperativa “Cuore 21”, braccio operativo dell’associazione “Centro 21” di Riccione, che si occupa di disabili e persone con sindrome di Down.

Nel furgone che si è schiantato contro un tir viaggiava una comitiva dell’associazione, diretta, come riporta Ansa, a Lauco, in provincia di Udine, per partecipare all’iniziativa “Ventuno cuori in osteria” organizzata con il centro per l’educazione “Zaffiria” di Rimini.

Chi sono le altre vittime

Il nome di Romina Bannini si aggiunge quindi a quelli delle altre sei vittime della strage, tutti gli occupanti del furgone che si è schiantato contro un tir.

Si tratta di Massimo Pirrone, 63 anni, ex sindaco di Riccione che era alla guida del mezzo, e quattro ragazze e un ragazzo dell’associazione: Valentina Ubaldi (31 anni), Rossella De Luca (37 anni), Francesca Conti (26 anni), Alfredo Barbieri (52 anni) e Maria Aluigib (34 anni).