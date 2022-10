Incidente in A4, 6 morti a San Donà di Piave: autostrada chiusa. La situazione

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un gravissimo incidente si è verificato poco prima delle ore 16 di venerdì 7 ottobre nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 Venezia-Trieste, all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo in direzione del capoluogo friulano.

La dinamica dell’incidente

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, un furgone ha tamponato violentemente un autoarticolato, lungo la corsia centrale.

Al momento dell’impatto, erano segnalati rallentamenti (anche tramite i pannelli a messaggio variabile) a causa del traffico intenso tra Meolo-Roncade e il bivio A4-A28 (Nodo di Portogruaro). La dinamica esatta è ancora da chiarire.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente si è verificato nel tratto a 3 corsie dell’autostrada A4 Venezia-Trieste, all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo in direzione del capoluogo del Friuli.

Il tragico bilancio

Il tragico bilancio dell’incidente avvenuto sull’A4 è di 6 persone decedute. Si trovavano tutte a bordo del furgone che ha tamponato violentemente il tir. Le vittime dovrebbero essere tutte di origini italiane. Uno dei passeggeri è sopravvissuto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute.

Autostrada chiusa dopo l’incidente

In seguito all’incidente, è stato chiuso il tratto di autostrada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.