Incidente in A2 sul raccordo fra Salerno e Avellino: scontro fra 3 veicoli, traffico in tilt e lunghe code

Nel pomeriggio di martedì 18 giugno un incidente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” ha causato un blocco del traffico in direzione Fisciano, interessando il raccordo fra Salerno e Avellino. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli provocando lunghe code. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la circolazione e ripristinare il traffico.

L’incidente in A2 con traffico in tilt: scontro fra auto, furgone e scooter

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 di martedì 18 giugno nei pressi del km 5 a Salerno, verso Fisciano, interessando ben tre veicoli nel tratto di A2 di congiungimento con Avellino.

A essere interessati dall’incidente sono stati in totale tre veicoli: un furgone, un’auto e uno scooter. Lo scontro, nella fase principale del sinistro, è avvenuto tra la vettura e il furgone, per cause ancora da accertare.

L’incidente è avvenuto sul raccordo autostradale dell’A2 che congiunge Salerno ad Avellino

I veicoli interessati e la dinamica dell’incidente

In base alla prima ricostruzione, l’impatto ha causato il ribaltamento dell’automobile, che di conseguenza è andata a coinvolgere anche il terzo veicolo, uno scooter.

Per gestire l’emergenza, sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre Anas e le forze dell’ordine con due volanti della Polizia Stradale. Le autorità stanno conducendo i rilievi di rito e le indagini atte a determinare le circostanze esatte dell’incidente.

Le squadre di soccorso del 118 sono intervenute prontamente per prendere in carico le persone ferite. Nel dettaglio, l’uomo che viaggiava in scooter è stata trasportato in ospedale in codice giallo, mentre le altre due persone hanno subito un lieve trauma al collo.

Traffico in tilt, code chilometriche e allerta caldo

Il forte caldo, ad ogni modo, ha spinto molte persone bloccate nel traffico a scendere dai loro veicoli e riversarsi sulla strada.

La collisione ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code che hanno ulteriormente aggravato la situazione per gli automobilisti.

L’incidente a Cava de’ Tirreni

Soltanto un giorno prima si era verificato il grave incidente a Cava de’ Tirreni, nei pressi di Salerno, in cui un ragazzo di 17 anni ha perso la vita.

Una coppia di amici stava tentando un sorpasso con il suo scooter quando il mezzo è rovinato sull’asfalto e uno dei due ragazzi è finito sotto un camion. Nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare.