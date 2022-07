Incidente in A1, tir si ribalta e si mette di traverso. Autostrada chiusa, lunghe code

Grave incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A1 tra Parma e Fidenza. Un autoarticolato è finito contro il New Jersey e si è ribaltato su un fianco, mettendosi di traverso sulla carreggiata. Ferito il conducente del tir, quel tratto di autostrada è stata chiusa: lunghe code sia in A1 e che sulla via Emilia, dove si è spostato il traffico.

Incidente in A1, tir si ribalta

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 di questa mattina, mercoledì 6 luglio, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Parma e Fidenza, nella corsia in direzione Milano.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo pesante che è andato contro le barriere che separano le carreggiate e si è ribaltato parzialmente su un fianco.

L’autoarticolato ha finito la carambola di traverso, bloccando l’intera carreggiata, con la motrice sopra il New Jersey.

Incidente in A1, ferito il conducente del tir

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. Ferito il conducente del mezzo pesante: è stato estratto dall’abitacolo e trasportato in ambulanza con un codice di media gravità all’ospedale di Vaio.

Sono in corso le operazioni per il contenimento dello sversamento del gasolio dal serbatoio del tir e per la rimozione del mezzo dalla carreggiata dell’autostrada.

A1 chiusa, lunghe code

A causa dell’incidente è stato temporaneamente chiuso il tratto di A1 tra il bivio con l’A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano, mentre in direzione Bologna il traffico è stato limitato ad una corsia.

Ciò ha provocato lunghe code in autostrada e anche sulla via Emilia, dove si è riversato il traffico dopo l’incidente.