Incidente grave sull'A2 tra Lamezia e Falerna: 4 feriti, uno trasportato in eliambulanza. Traffico in tilt

Un grave incidente stradale sulla A2 del Mediterraneo si è verificato sabato 19 agosto, tra Lamezia e Falerna, in direzione nord. Le circostanze del sinistro sono oggetto di approfonditi accertamenti, ma è già noto che i membri di un nucleo familiare composto da quattro individui si sono ritrovati al centro di questo drammatico scontro. L’intervento immediato dei soccorsi ha portato a un trasferimento presso l’ospedale, mentre le autorità competenti hanno adottato misure per garantire la sicurezza della zona.

La dinamica

L’evento ha visto coinvolta una vettura di marca Dacia Sandero, la quale ha improvvisamente smarrito il controllo, andando a collidere contro le barriere di protezione lungo la carreggiata.

All’interno del veicolo si trovava una famiglia composta da quattro persone, i quali sono stati subito affidati al personale medico del servizio Suem118.

Lo scontro è avvenuto nel tratto autostradale della A2 compreso tra le uscite di Lamezia e Falerna

L’obiettivo principale era fornire le cure necessarie e procedere al trasferimento presso una struttura ospedaliera adeguata. Nel contesto dell’intervento di soccorso, un giovane ferito è stato elitrasportato verso l’ospedale di Catanzaro.

Autorità sul posto

Le squadre dei vigili del fuoco sono state prontamente mobilitate per garantire la sicurezza dell’area, assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi o pericoli per i soccorritori e per gli altri automobilisti.

Contemporaneamente, le forze dell’ordine, rappresentate dalla polizia stradale e dalla guardia di finanza, si sono assicurate di adempiere alle loro competenze, avviando le indagini necessarie per stabilire le dinamiche dell’incidente.

Il personale dell’Anas è entrato in azione per ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo la strada, lavorando con celerità affinché il tratto autostradale potesse essere riaperto al transito senza ulteriori indugi.

Incidente sulla A14

Quello sulla A2 non è l’unico incidente avvenuto in giornata sulle autostrade italiane. In mattinata un altro sinistro si è verificato lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, nell’area della provincia di Ascoli Piceno.

L’incidente ha coinvolto due autovetture, ma nonostante l’impatto, le due persone coinvolte sono rimaste ferite in modo non grave e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto.

L’incidente ha comunque avuto un impatto significativo sul traffico autostradale. Inizialmente, la carreggiata è stata bloccata temporaneamente a causa dell’incidente, ma successivamente è stata riaperta. Tuttavia, si è formata una coda di circa 5 chilometri a seguito della chiusura temporanea.

Traffico in tilt

Anche nella carreggiata opposta, diretta verso Ancona e nel tratto tra Val Vibrata e Grottammare, si sono verificati rallentamenti dovuti ai curiosi, formando ulteriori 4 chilometri di coda.

I disagi alla circolazione autostradale non sono mancati in questa difficile settimana di ferragosto, ovviamente congestionata per gli spostamenti dei vacanzieri. Un esempio è dato anche dall’incidente che ha paralizzato per diverso tempo la Fi-Pi-Li il 17 agosto.