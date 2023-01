Incidente frontale tra un bus e un camion in India: 10 morti tra cui 7 donne e 2 bambini. Diversi feriti gravi

Tragedia in India: nel Maharashtra occidentale almeno 10 persone, tra cui 2 bambini e 7 donne, sono morte e più di 30 sono rimaste ferite in seguito a un terribile frontale tra un autobus e un camion su un’autostrada. Il dramma si è consumato venerdì 13 gennaio.

L’autobus stava viaggiando da Mumbai a Shirdi, una piccola città famosa per il santuario di Sai Baba, maestro spirituale venerato come santo da milioni di persone di diverse fedi religiose.

La polizia ha riferito che l’autobus, con circa 50 passeggeri a bordo, si è scontrato frontalmente con un camion intorno alle 5:30. Le immagini condivise sui social media hanno mostrato i resti del bus mentre la gente del posto e i soccorsi cercavano di mettere in salvo i feriti.

A horrific accident took place on the Nashik-Shirdi Highway near Pathare village. At least 10 Devotees died and 12 others were seriously injured after a bus going to Shirdi collided with a truck in Maharashtra. @NagarPolice @DGPMaharashtra @Nukkadlive1 pic.twitter.com/SkS1fT3noU

