Incidente frontale tra due auto sulla statale a Partinico: un morto, vetture accartocciate. Indagini in corso

Tragico incidente frontale tra due auto sulla statale 113 che collega a Partinico, in provincia di Palermo. Due vetture si sono scontrate poco prima dell’alba, per cause ancora da accertare, provocando la morte di uno dei due conducenti.

Frontale a Partinico, morto un uomo

A perdere la vita nell’incidente avvenuto alle prime ore dell’alba di domenica 2 aprile 2023 è stato il conducente di una delle due vetture coinvolte nel sinistro. Secondo quanto si apprende dai media locali, lo scontro è avvenuto tra una Golf e una Ford Fiesta.

La vittima dell’incidente sarebbe proprio il conducente della Ford, con entrambe le auto che si sono accartocciate dopo lo scontro violento.

La dinamica dell’incidente

Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i soccorsi, la municipale e i carabinieri. Il 118, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, l’altro conducente è invece stato trasportato in ospedale, estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine hanno quindi dato il via ai rilievi del caso, cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto emerge, sembra che le due auto viaggiassero in carreggiate opposte e che una delle due vetture abbia invaso il senso di marcia opposto provocando il violento frontale poco dopo le 4 del mattino.

I numeri degli incidenti stradali

Quello di Partinico è l’ennesimo caso di incidente stradale avvenuto in Italia. Numerosi, infatti, sono stati i sinistri avvenuti nel Bel Paese nel 2023, con dati allarmanti per la sicurezza stradale.

Nella notte, in Puglia ad Alberobello, quattro persone sono rimaste coinvolte in un frontale fortunatamente senza morti. La stessa fortuna, invece, non è toccata a un 29enne morto tra venerdì e sabato a Porcia, in provincia di Pordenone. Il ragazzo, coinvolto in un grave incidente con la sua fidanzata, è finito con la sua auto all’interno di un lago e a nulla è valso il tentativo di un poliziotto di salvarlo. La ragazza è rimasta ferita.