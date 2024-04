Incidente frontale tra due auto a Zanè vicino Vicenza, una prende fuoco: un morto e due feriti nello schianto

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È di un morto e due feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto a Zanè, in provincia di Vicenza, dove due auto sono rimaste coinvolte in un frontale. Ad avere la peggio uno dei due automobilisti, deceduto in ospedale.

Frontale tra due auto a Zanè

Il violento scontro è avvenuto nella serata di venerdì 5 aprile, poco prima della mezzanotte. In via Monte Pasubio, lungo la strada provincia 66, due vetture non sono riuscite a evitare l’impatto frontale.

Protagoniste dell’incidente una Renault Megane e una Volkswagen Golf. Una delle due dopo lo scontro ha anche preso fuoco.

Un morto e due feriti

Nell’impatto tra le due vetture erano stati registrati tre feriti, ma uno di loro purtroppo è deceduto.

Degli automobilisti di passaggio, viste le fiamme, si sono fermati e sono riusciti a tirare fuori dall’abitacolo della Volkswagen Golf due persone, mentre l’autista della Renault Megane è riuscito a uscire autonomamente.

I due in condizioni più serie erano proprio i passeggeri della Golf, con l’autista del mezzo che successivamente è morto una volta giunto in ospedale.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona di Zenè, in provincia di Vicenza

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 che hanno trasferito gli altri due feriti in ospedale.

Dinamica da chiarire

Non è ancora chiaro cosa sia successo e chi, tra i due mezzi, abbia maggiori responsabilità nel sinistro mortale di Zanè. Sul posto, oltre i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme sulla vettura andata a fuoco, anche i carabinieri.

Agli uomini dell’arma spetteranno i rilievi del caso e, oltre alla gestione della circolazione nelle ore successive all’incidente, anche cercare di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Appena saranno in condizione saranno sentiti i due feriti, per cercare di avere una versione da parte di chi, in prima persona, ha vissuto l’incidente.