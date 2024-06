Incidente frontale tra auto e furgone sulla Statale 42 a Zanica vicino Bergamo: un morto e due feriti

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

È di un morto e due feriti il bilancio del tragico incidente frontale tra auto e furgone avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, lungo la Statale 42 nel comune di Zanica, in provincia di Bergamo. Deceduto il conducente della vettura, mentre sono rimasti feriti anche il conducente del furgone e la donna alla guida di un terzo veicolo coinvolto nello scontro. La strada è stata chiusa per ore con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Incidente frontale tra auto e furgone sulla Statale 42 a Zanica vicino Bergamo

Un drammatico incidente frontale tra auto e furgone si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla Statale 42 nel comune di Zanica, in provincia di Bergamo in Lombardia.

Lo scontro, avvenuto poco dopo le 14.45, ha coinvolto una Renault Clio che, come riporta Corriere Bergamo, viaggiava da Stezzano verso Zanica, che si è schiantata contro un furgone in direzione opposta.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Zanica, in provincia di Bergamo

L’incidente, che ha avuto luogo al chilometro 21 della Statale, ha visto la Clio invadere la corsia opposta per poi colpire il furgone, e ha interessato anche un terzo veicolo, una Mercedes Classe A, che procedeva dietro la Clio.

Un morto e due feriti dopo lo scontro

Un morto e due feriti è il tragico bilancio dello scontro frontale tra auto e furgone avvenuto nel pomeriggio di oggi a Zanica, in provincia di Bergamo.

A perdere la vita è stato il conducente della Renault Clio, che secondo PrimaBergamo è un uomo senegalese di 46 anni, mentre sono rimasti feriti anche l’uomo di 50 anni alla guida del furgone e la donna di 43 che conduceva la Mercedes.

Il 50enne è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con traumi al torace, a un braccio e a una gamba, stando a quanto riporta Il Giorno, mentre la donna 43enne è stata portata a Policlinico di Zingonia in codice giallo.

Statale 42 chiusa per ore e traffico in tilt

La strada Statale 42 è stata chiusa al traffico per ore in seguito allo scontro di questo pomeriggio, per consentire l’intervento dei sanitari e i rilievi da parte delle autorità.

Circolazione in tilt quindi, che è stata deviata sulle direttrici provinciali per circa tre ore, venendo poi riaperta intorno alle 18.30.

Nella mattina di oggi mercoledì 12 giugno un uomo è morto in un incidente camion-auto a Cavalese in Val di Fiemme vicino Trento.