Incidente frontale tra auto e furgone a Leonessa, 75enne perde la vita dopo lo schianto

Un uomo di 75 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale, avvenuto nel Rietino, che ha coinvolto un’automobile e un furgone. Inutili i tentativi di rianimarlo, forze dell’ordine al lavoro per ricostruire la dinamica.

L’incidente sulla strada per Leonessa

L’incidente nel quale ha perso la vita un uomo ha avuto luogo nel primo mattino di oggi – martedì 8 agosto – nella zona di Terzone, frazione del comune di Leonessa, in provincia di Rieti, nel Lazio.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, la vittima è uno dei due conducenti coinvolti nello scontro. Come riportato dal Messaggero, il guidatore che ha perso la vita sarebbe il dottor Angelo Gentili, un uomo di 75 anni, ex medico di famiglia ormai in pensione.

La zona nella quale si trova Terzone, località nella quale, in seguito a uno scontro frontale, ha perso la vita un uomo di 75 anni

Il mezzo guidato dall’anziano si sarebbe scontrato frontalmente con un furgone. Lo schianto è avvenuto di fronte a numerosi automobilisti in transito nella zona, che hanno prontamente allertato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi

Nel giro di poco tempo sono giunti sul posto il personale sanitario con un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco, Polstrada, carabinieri e l’eliambulanza, atterrata nei pressi del luogo dov’è avvenuto l’incidente.

Disperati i tentativi di salvare la vita al 75enne, le cui condizione di salute sono apparse fin da subito critiche. Nonostante gli sforzi profusi da medici e paramedici nel tentativo di rianimarlo, purtroppo l’uomo ha perso la vita sul luogo dell’incidente.

Contestualmente si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che dopo aver avviato e coordinato le operazioni di soccorso si sono occupati della messa in sicurezza della strada. Toccherà ora alle autorità il compito di ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato allo scontro tra i due mezzi.

Altre vittime sulla stessa strada

Sempre nel territorio del comune di Leonessa, lo scorso 30 luglio è avvenuto un incidente, un violento impatto che ha coinvolto tre motociclette sulla Strada Statale 471, nel tratto che collega il paese in provincia di Rieti con il comune di Posta.

Uno scontro con un bilancio perfino più grave: due morti e un ferito, fortunatamente non in pericolo di vita. Le due vittime, decedute all’istante, erano il 45enne Giorgio Di Paolo, originario di Roma, a bordo di una Yamaha, e Danilo Faradacco, 43 anni di Formigne, in provincia di Modena.

Secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sembrerebbe che due centauri si siano incrociati tra loro all’altezza del km 23, mentre il terzo tentava un sorpasso finendo nella corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con l’altro mezzo.