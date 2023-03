Incidente frontale sull'A12 a Carrodano, elisoccorso atterra in autostrada: tre feriti, chilometri di coda

Un grave incidente stradale si è verificato in uno scambio di carreggiata sull’autostrada A12, tra gli svincoli di Brugnato e Deiva, all’altezza di Carrodano in provincia di La Spezia.

Le prime informazioni sullo scontro frontale sull’A12 a Carrodano

Stando alle prime informazioni riportate da ‘Primo Canale’, sull’A12 si è verificato uno scontro frontale tra un furgone e un’automobile.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, con l’automedica, l’ambulanza e l’elisoccorso, che è atterrato direttamente sulla carreggiata. I feriti sarebbero 3.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente è avvenuto all’altezza di Carrodano, sull’autostrada A12, nel tratto compreso tra gli svincoli di Brugnato e Deiva.

Come stanno i feriti nell’incidente stradale sull’A12

Un uomo risulta essere stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lavagna, mentre gli altri due feriti sono stati soccorsi in codice rosso.

Il ferito più grave, soccorso con l’elicottero Drago (arrivato da Genova), ha riportato un grave trauma toracico ed è stato trasferito all’ospedale San Martino di Genova.

Traffico bloccato sull’autostrada A12

Il traffico autostradale è stato temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia, così da consentire l’atterraggio sulla carreggiata dell’elicottero Drago. Il tratto di strada è stato riaperto alle ore 10. Cinque i chilometri di coda che si sono formati tra gli svincoli di Brugnato e Deiva, dal Km 74+500 al Km 69+950, in direzione del capoluogo.

Altro scontro frontale a Città di Castello

Lo scontro frontale avvenuto a Carrodano si è verificato a breve distanza di tempo da un altro incidente simile, a Città di Castello: lo scontro frontale, in questo caso, è avvenuto lunedì mattina attorno alle ore 10 nei pressi di Lerchi, lungo la provinciale 221, a qualche metro dal bivio con la provinciale 201 che porta a Celle.

A scontrarsi sono stati un tir e una Fiat Panda: per il conducente dell’utilitaria, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. A perdere la vita, come riferito da ‘Perugia Today’, è stato un giovanissimo di Città di Castello.

Anche in questo caso, come a Carrodano, il traffico è stato interrotto in seguito all’incidente, con lunghe file e disagi per gli automobilisti e per i conducenti di tir, che da Città di Castello erano diretti verso la Toscana e viceversa.