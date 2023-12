Incidente frontale a Barberino del Mugello, auto a fuoco dopo lo scontro: tre morti, nessun sopravvissuto

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Gravissimo incidente a Natale. Due auto si sono scontrate frontalmente a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, e hanno preso fuoco. Tutte e tre le persone a bordo sono morte prima che i soccorsi potessero intervenire.

La dinamica dell’incidente di Barberino del Mugello

Nella serata del 25 dicembre, poco dopo le 16:30, due auto si sono scontrate in un frontale a Barberino del Mugello, nella città metropolitana di Firenze. L’incidente è avvenuto in via del Lago.

Le due auto, dopo l’impatto, avrebbero preso fuoco stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘La Nazione’. L’incendio sarebbe vampato subito dopo lo scontro e sarebbe continuato fino all’arrivo dei soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà Barberino del Mugello, dove è avvenuto l’incidente

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente frontale di Braberino del Mugello. Le forze dell’ordine accorse sul posto stanno indagando per capire quale delle due auto sia stata la responsabile del sinistro.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto dell’incidente frontale di Barberino del Mugello sono immediatamente accorsi sia i vigili del fuoco, per spegnere l’incendio divampato dopo lo scontro delle due auto, che il 118 per soccorrere i due guidatori e una donna che viaggiava come passeggera in una delle due auto.

I pompieri facevano parte della divisione di Barberino del Mugello. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo per effettuare i primi sopralluoghi.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i corpi delle vittime dalle auto accartocciate a causa della forza dell’impatto. Purtroppo l’intervento dei soccorritori è stato vano.

Tre morti nel frontale, strada chiusa

Nel frontale di Barberino del Mugello sono morte in tutto tre persone. Le vittime sarebbero due uomini e una donna e non ci sarebbero sopravvissuti all’impatto. I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i corpi dalle auto dopo aver spento l’incendio divampato dai mezzi incidentati.

Tutte e tre le vittime sono state immediatamente affidate al personale medico, che però non ha potuto fare altro che costatare il decesso. Il traffico stradale lungo via del Lago, dove è avvenuto il sinistro, è rimasto bloccato per diverse ore per permettere ai soccorritori di rimuovere i mezzi che erano rimasti coinvolti nell’incidente.