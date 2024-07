Incidente fra auto e moto a Pontecorvo, in provincia di Frosinone: morto centauro di 43 anni

Un incidente mortale è avvenuto a Pontecorvo, in provincia di Frosinone, verso le ore 19 di domenica 7 luglio. Nello scontro frontale con un’auto, ha perso la vita il conducente di una moto. L’uomo aveva 43 anni e faceva parte dell’Esercito italiano. La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 628 Leuciana, che collega la cittadina con la via Casilina da Castrocielo.

Morto un motociclista di 43 anni

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro stava percorrendo la strada provinciale 628 Leuciana, nei pressi dell’ingresso autostradale, quando si è scontrato con una Opel Mokka che viaggiava sulla corsia opposta.

Come riporta Frosinone Today, l’impatto frontale e stato così violento da attirare l’attenzione di alcuni residenti che hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per cercare di salvare la vita del motociclista, ma non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto. Presenti anche i carabinieri che hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per procedere con i rilievi del caso.

Incidente fatale a Macerata: 2 morti

Un altro tragico incidente si è verificato domenica 7 luglio. Intorno alle 10 un’auto è precipitata nel laghetto del Circolo Wild Fish Azzoni, a Montefano, in provincia di Macerata. Per le due persone a bordo, una coppia di anziani, non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario da parte dell’uomo incapace di accettare le gravi condizioni di salute della moglie, affetta da Alzheimer.

La tragedia si è consumata sotto gli occhi di un gruppo di ragazzi impegnati nella pesca sportiva. Nonostante i loro tentativi di raggiungere e soccorrere la coppia intrappolata nell’auto, non sono riusciti ad aprire le portiere del veicolo in tempo per salvarli.