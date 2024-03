Incidente fra auto e moto a Monterusciello di Pozzuoli vicino Napoli: morto un ragazzo sbalzato per 10 metri

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tragico incidente fra auto e moto nella zona di Monterusciello a Pozzuoli, vicino Napoli, dove nel pomeriggio di sabato 16 marzo è morto un ragazzo a causa del violentissimo scontro. Il giovane di 28 anni, che marciava in sella al mezzo a due ruote, è entrato in collisione con la vettura, finendo sbalzato per diversi metri sul manto stradale. I soccorritori del 118 hanno potuto solo confermare il decesso, mentre la polizia municipale è sul posto per investigare sulla dinamica dell’incidente.

Incidente fra auto e moto, Giuseppe Armanetti morto nello schianto

Tragedia questo pomeriggio a Monterusciello dove un 28enne di Quarto ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via De Curtis, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. Il giovane era in sella a una moto Africa Twin quando si è scontrato contro un’utilitaria alla guida della quale c’era una donna. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo, a tal punto da sbalzare il centauro a oltre dieci metri dalla moto. Inutili sono stati i soccorsi e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

LA DINAMICA – Sulla dinamica indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli: secondo una prima ricostruzione, effettuata sulla base della posizione dei mezzi, la moto viaggiava in direzione dell’incrocio tra via De Curtis e via Monterusciello quando ha impattato contro l’auto che stava facendo, con ogni probabilità, inversione di marcia. Sulla salma del 28enne è stata disposta l’autopsia e il trasferimento presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro, mentre a carico della donna è scattata una denuncia a piede libero per omicidio stradale.

Seguono aggiornamenti