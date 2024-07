Incidente fra auto e bicicletta a Cameri vicino Novara: Irma morta a 40 anni, inutili i soccorsi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente stradale a Cameri, in provincia di Novara, dove sabato 13 luglio una donna è stata investita mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta, e in seguito all’impatto è morta. Lo scontro è avvenuto nella zona industriale, lungo la strada statale 32. La vittima è stata travolta da un’auto, per cause ancora da accertare. Malgrado i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarla: la donna è deceduta sul posto.

Investita in bici da un’auto: morta donna a Cameri

Troppo gravi le ferite riportate dalla donna che stava viaggiando in bici a Cameri, nel Novarese, quando è stata travolta in pieno da una vettura in transito.

Lo scontro fatale è avvenuto sulla strada statale 32, arteria che collega il paese a Novara, nei pressi dello stabilimento della Igor.



L’incidente è avvenuto nella zona industriale di Cameri, in provincia di Novara

Chi era la donna investita in bicicletta a Cameri

L’episodio si è sviluppato nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio, intorno alle 15. La donna si chiamava Irma, era una mamma di 40 anni e a quanto risulta, era da poco uscita dal lavoro. Si tratta dell’ennesima vittima della strada, per la quale neanche i soccorsi tempestivi hanno potuto fare nulla.

Sul luogo dell’impatto, infatti, i mezzi del 118 sono giunti in breve tempo, ma la donna che è apparsa subito in condizioni decisamente critiche.

Vani, purtroppo, i tentativi degli operatori sanitari, volti a cercare di rianimarla. La donna è morta senza la possibilità di un trasferimento in ospedale.

Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, incaricata di accertare la dinamica esatta del sinistro e verificare eventuali responsabilità.

Gli incidenti nel Novarese

Questo è solo l’ultimo di una serie di incidenti mortali nella provincia di Novara. Il 23 marzo, una coppia di motociclisti ha perso la vita in uno scontro frontale con un Suv a Baraggia, frazione di Suno.

Alcune settimane fa, invece, il tragico incidente che ha coinvolto un motociclista 60enne sulla tangenziale di Borgomanero. Lo scontro, che ha interessato un’automobile e una motocicletta, non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, i tentativi di rianimazione sono stati vani e il decesso è stato constatato sul posto.

L’incidente ha inoltre causato disagi al traffico, con la chiusura della tangenziale all’ingresso sud da Novara, mentre la parte nord è rimasta aperta.