Incidente fra 4 auto a Mollaro in Val di Non vicino Trento: un morto e 4 feriti. Disagi al traffico e code

Nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre un tragico incidente stradale si è verificato a Mollaro, centro situato nella Val di Non in provincia di Trento. Un uomo di 63 anni è morto, mentre altre quattro persone hanno riportato ferite in un devastante scontro avvenuto poco prima delle 15 nella frazione del comune di Predaia. Mentre la dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità, gravi disagi sono stati sperimentati alla circolazione stradale in prossimità della statale 43, dove è avvenuto l’incidente.

La dinamica

Il tragico schianto è avvenuto alle 14:54 nella frazione di Predaia, Mollaro, andando a coinvolgere quattro veicoli in una dinamica che è ancora oggetto di indagine.

La vittima dello scontro, un residente locale alla guida di un veicolo diretto verso sud, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo sulla corsia opposta e collidendo frontalmente con tre veicoli che percorrevano la strada in direzione nord.

L'incidente è avvenuto in frazione Mollaro, nel Comune di Predaia in provincia di Trento

Un morto e 4 feriti

Oltre alla morte dell’uomo di 63 anni, altre quattro persone hanno riportato ferite in seguito all’incidente. A essere coinvolti nello scontro ci sono due uomini di 52 e 74 anni, oltre a due donne di 56 e 62 anni.

Tutte e quattro le persone hanno avuto bisogno di cure mediche, per poi essere trasportate in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento. Attualmente, le loro condizioni di salute rimangono sconosciute, ma le prime informazioni suggeriscono che non presentino ferite critiche.

I soccorsi

Gli operatori sanitari sono intervenuti prontamente sulla scena, con due ambulanze e l’elicottero sanitario di Trentino Emergenza che hanno fornito assistenza alle vittime.

Nel frattempo, i vigili del fuoco volontari locali e i carabinieri della stazione di Andalo e di Cles, insieme al nucleo radiomobile, si sono messi al lavoro per stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

Si cerca di ricostruire i fatti con esattezza. I militari allo stato attuale non escludono che la vittima possa essere stata colta da un malore, motivo per il quale avrebbe perso il controllo del volante.

Disagi al traffico

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla circolazione stradale, causando lunghe code in entrambe le direzioni sulla SS 43.

Il traffico è stato in seguito deviato sulla Strada Provinciale 73 per consentire le operazioni di soccorso e di gestione dell’incidente.