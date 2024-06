Incidente ferroviario in Repubblica Ceca, morti e feriti nello scontro tra treno merci e treno passeggeri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia sui binari. Almeno quattro persone sono morte e decine sono rimaste ferite in un incidente ferroviario avvenuto nella notte in Repubblica Ceca, dove si sono scontrati un treno passeggeri e un convoglio merci.

Incidente ferroviario in Repubblica Ceca

L’incidente ferroviario è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 5 giugno nei pressi della stazione ferroviaria di Pardubice, nella Repubblica Ceca centrale, a circa 100 km a est di Praga.

Secondo quanto reso noto da Sprava Zeleznic, l’azienda statale ceca che gestisce le ferrovie, c’è stato uno scontro tra un convoglio merci e un treno passeggeri con circa 380 passeggeri che viaggiava da Praga a Kosice, in Slovacchia.

Fonte foto: ANSA L’incidente ferroviario vicino Pardubice, nella Repubblica Ceca centrale

Il bilancio dello scontro tra treni

Sul posto sono intervenute numerose squadre e mezzi di soccorso, i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per estrarre i viaggiatori dalle carcasse dei vagoni.

Secondo quanto reso noto dai media cechi, almeno 4 persone sono morte e decine sono rimaste ferite o contuse.

Tra i feriti 22 sono stati ricoverati nei vari ospedali della zona, alcuni sono in gravi condizioni.

Il treno merci trasportava sostanze chimiche pericolose

I vigili del fuoco cechi hanno riferito che il treno merci trasportava carburo di calcio, una sostanza chimica industriale pericolosa. I primi due vagoni, gravemente danneggiati nell’impatto, erano però vuoti, pertanto non si è verificata alcuna perdita.

Il tragico incidente è avvenuto su uno dei principali corridoi ferroviari del Paese. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il ministro dei Trasporti ceco Martin Kupka, che è andato con il ministro degli Interni sul luogo dell’incidente, ha detto in tv che è ancora troppo presto per ipotizzare quale sia stata la causa dello scontro tra i due treni.