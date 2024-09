Incidente di caccia a Caulonia vicino Reggio Calabria: 55enne muore dopo essere stato colpito da un proiettile

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia in Calabria. Durante una battuta di caccia un uomo di 55 anni è stato colpito da un proiettile partito dal suo stesso fucile dopo essere caduto in una zona impervia delle montagne vicino a Caulonia. È morto pochi minuti dopo essere stato ferito, inutili i soccorsi.

Incidente di caccia a Caulonia

Durante il pomeriggio del 1 settembre nella zona montuosa del comune di Caulonia, nella città metropolitana di Reggio Calabria, un uomo di 55 anni è rimasto ucciso in un incidente durante una battuta di caccia.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, l’uomo sarebbe caduto in una delle zone impervie dei sentieri vicino a Caulonia e in questa circostanza sarebbe partito un colpo dal suo fucile.

Fonte foto: Tuttocittà Caulonia, dove è avvenuto l’incidente

La cartuccia lo avrebbe quindi ferito mortalmente. L’uomo è morto pochi minuti dopo essere stato raggiunto dal proiettile senza lasciare la possibilità ai soccorsi di intervenire per salvargli la vita.

I soccorsi e la dinamica dell’incidente in Calabria

Immediatamente dopo che è partito il colpo che avrebbe ferito a morte il 55enne, altri cacciatori presenti sul posto hanno chiamato i soccorsi in modo che i sanitari del 118 potessero raggiungere in fretta il luogo in cui era accaduto l’incidente.

L’intervento è stato tempestivo anche grazie all’utilizzo di un elicottero ma purtroppo il proiettile partito dal fucile da caccia del 55enne non gli ha lasciato scampo, uccidendolo in pochi minuti.

I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo e delimitare la zona in modo che potesse essere messa in sicurezza fino all’arrivo delle forze dell’ordine per le prime indagini.

Le indagini dei carabinieri sull’incidente di caccia

Sono stati i carabinieri a prendere in carico le indagini su quanto accaduto durante la battuta di caccia sulle montagne sopra al comune di Causlonia, in provincia di Reggo Calabria.

Arrivati pochi minuti dopo essere stati contattati dai testimoni, i militari hanno esaminato la zona e raccolto le testimonianze dei presenti per assicurarsi che si sia effettivamente trattato di un semplice incidente di caccia.

Le indagini inoltre prenderanno in esame il fucile che avrebbe sparato e verificheranno eventuali violazioni alle normative di sicurezza imposte durante le battute di caccia per legge.