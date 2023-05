Incidente d'auto per Harry e Meghan Markle "quasi catastrofico": inseguiti dai paparazzi come Lady Diana

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Incidente stradale per il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Secondo quanto riferito dal portavoce del principe, i due sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale a New York mentre erano inseguiti dai paparazzi nella serata di martedì 16 maggio 2023.

Incidente d’auto per il principe e Meghan

Secondo quanto riferito dal portavoce del principe a Reuters, Harry e Meghan si trovavano a New York dove la duchessa di Sussex ha ricevuto un premio martedì sera dalla “Ms. Foundation Women of Vision Awards”. Ma i paparazzi, venuti a sapere della presenza dei due ex reali alla cerimonia, primo evento pubblico dopo l’incoronazione di re Carlo III, hanno preso d’assedio la zona.

Mentre i due si trovavano in auto, un gruppo di fotografi li avrebbe inseguiti e portati all’incidente che per poco, come riferito dallo stesso portavoce del principe, non si è trasformato in tragedia. Un vero e proprio inseguimento che, fanno sapere, sarebbe durato diverse ore e che ricorda tanto quanto successo a lady Diana a Parigi nella tragica notte dell’agosto 1997.

La dinamica dell’incidente

Per Harry e Meghan tanta è stata la paura per quella che è stata una tragedia sventata per puro caso. Secondo quanto ricostruito dal portavoce del principe a Reuters, infatti, i due sarebbero profondamente scossi dall’accaduto.

Stando alle prime informazioni che giungono da New York l’auto dei due ex reali avrebbe sbandato e diverse sarebbero state le vetture coinvolte.

Per evitare i paparazzi, infatti, la vettura di Harry e Meghan è fuggita via. I paparazzi non avrebbero però desistito e nonostante la fuga si sarebbero messi sulle tracce dei due.

La corsa per la foto avrebbe quindi provocato l’incidente in cui, segnala Reuters, sarebbero rimaste coinvolte altre vetture, pedoni e anche agenti della polizia di New York.

Nello specifico, viene ricostruito, nell’inseguimento un cameramen ha urtato una macchina, mentre un altro ha urtato un agente. “Gli agenti di polizia hanno anche cercato di fermare i fotografi che però hanno ignorato gli avvertimenti”, fa sapere il portavoce del principe.

In macchina anche la mamma di Meghan

Doveva essere una serata di festa per Harry e Meghan, con la duchessa che come detto doveva ricevere un premio a New York, tanto che insieme ai due ex reali era presente in auto anche Doria Ragland, madre di Meghan.

Una serata però rovinata dai paparazzi, come spesso accade, la cui insistenze durata per ore, come riferito dal portavoce del principe, ha portato all’incidente sulle strade newyorkesi.