Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Incidente letale in Sardegna. Due moto sono state coinvolte in uno scontro frontale sulla strada Alghero-Bosa. Morti i due conducenti, mentre una bambina rimasta ferita è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale.

Notizia in aggiornamento