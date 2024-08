Incidente con scontro tra auto e camion Ama a Roma in via Trionfale: morta una donna, c'è un ferito gravissimo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragico incidente stradale all’alba di lunedì 19 agosto in via Trionfale 10156, a Roma. Alle 5.40, all’altezza dell’ospedale San Filippo Neri, una Mini Cooper si è scontrata violentemente con un camion Iveco Magirus dell’Ama. Nell’impatto ha perso la vita la conducente dell’auto, una donna di 44 anni, rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo, ormai accartocciato. Il passeggero che viaggiava con lei è stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli in condizioni critiche.

Incidente mortale a Roma, coinvolto camion Ama

Anche il conducente del camion, un uomo di 47 anni, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e sottoposto ai test di routine per verificare la presenza di alcol o droghe nel sangue.

I risultati degli esami saranno cruciali per determinare eventuali responsabilità.

L’incidente è avvenuto all’alba di lunedì 19 agosto in via Trionfale 10156 a Roma

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale dei gruppi Cassia e Monte Mario.

Via Trionfale è rimasta chiusa per diverse ore nel tratto tra Casal del Marmo e via Baretti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente.

La dinamica dello scontro

Le autorità stanno esaminando le possibili cause dello scontro, ipotizzando che possa essere stato frontale.

Tra le variabili considerate c’è il maltempo: sembra infatti che al momento dell’incidente stesse piovendo intensamente, il che potrebbe aver ridotto la visibilità e reso l’asfalto scivoloso, aumentando il rischio di perdita di controllo del veicolo.

Via Trionfale chiusa: rallentamenti e code

La chiusura della via Trionfale ha provocato rallentamenti e disagi al traffico in tutta l’area, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

Il tratto di strada è stato riaperto solo in tarda mattinata, dopo che le operazioni di rimozione dei veicoli e i rilievi sono stati completati.

