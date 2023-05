Incidente con la moto in autostrada a Teano, muore una donna di 52 anni: una prima ricostruzione

Viaggiavano verso Roma, poi improvvisamente lui ha perso il controllo della moto. Così una coppia è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente all’altezza di Teano, in provincia di Caserta, lungo la A1 in direzione della Capitale. Per la donna, 52 anni, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è stato trasportato all’ospedale.

Incidente mortale a Teano, muore una donna

Secondo una prima ricostruzione riportata da ‘CasertaCE’, l’incidente è avvenuto intorno alle 17 lungo l’autostrada A1 all’altezza di Teano (Caserta).

Una coppia viaggiava a bordo di una moto guidata dal marito. Improvvisamente l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidente mortale con la moto a Teano (CE): una donna è morta mentre viaggiava insieme al marito, le indagini sono in corso

Marito e moglie sono dunque rovinati al suolo, ma ad avere la peggio è stata la 52enne che viaggiava dietro il marito.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma le condizioni della 52enne si sono mostrate subito gravi.

Per la donna, scrive ‘Caserta Today’, non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato invece trasportato all’ospedale.

In queste ore la polizia stradale sta indagando per ricostruire la dinamica del sinistro. Tra le prime ipotesi emerse dai rilievi, gli inquirenti non escludono la possibilità di una fatalità dovuta all’asfalto bagnato.

Le altre tragedie del weekend

Il bollettino degli incidenti del 30 aprile si è rivelato oltremodo drammatico.

Lo stesso giorno, infatti, un motociclista di 32 anni ha perso la vita sulla statale Adriatica all’altezza di Specchiolla per motivi ancora da accertare, dal momento che nessun altro veicolo è risultato coinvolto nel sinistro.

Ancora, in provincia di Treviso una coppia di fidanzati che viaggiava a bordo di una Ducati Hypermotard si è schiantata contro un palo del telefono. La coppia, 31 anni lui e 24 anni lei, è morta a seguito dell’impatto.

Infine, e certamente non per minore importanza, un motociclista di 41 anni ha perso la vita a Montelupo Fiorentino dopo essersi schiantato contro un’auto.

Tornando al caso di oggi, per il momento non è dato sapere in quali condizioni si trovi il marito della donna di 52 anni che ha perso la vita a Teano, né è possibile avere aggiornamenti sulle indagini.