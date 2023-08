Incidente con la moto ad Anfo vicino Brescia: impatto frontale contro un'auto, morto centauro di 53 anni

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio del 19 agosto 2023 con il coinvolgimento di un motociclista di 53 anni, il quale ha perso la vita. Lo scontro ha avuto luogo nel territorio di Anfo, in provincia di Brescia: la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma si ritiene che a causare il decesso del 53enne sia stato un impatto frontale con una vettura. I soccorsi, seppur rapidi, non sono serviti a salvargli la vita.

Lo scontro

La tragedia si è consumata intorno alle 16.30 lungo la Provinciale 237. Le circostanze precise che hanno portato a questo tragico incidente sono ancora in fase di accertamento. Tuttavia, dalle prime informazioni emerse, sembra che il motociclista si sia scontrato con un’auto che stava viaggiando nella direzione opposta.

Gli sforzi di soccorso sono stati rapidi, con l’intervento tempestivo di un’ambulanza inviata dall’Areu e persino dell’elisoccorso, ma purtroppo non è stato possibile far nulla per il 53enne.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto ad Anfo, comune lacustre in provincia di Brescia

La dinamica

Le autorità competenti, tra cui la polizia locale e i vigili del fuoco, si sono mobilitate sul luogo dell’incidente per svolgere le indagini necessarie e gestire la situazione.

Il risultato è stato un intenso intasamento del traffico, con code che si sono estese per lunghe distanze, causando disagi per i conducenti intrappolati nella congestione.

Incidenti in moto

In settimana sono stati diversi, purtroppo, gli incidenti stradali con protagonisti veicoli a due ruote. Solo 24 ore fa, ad esempo, a un motociclista di 61 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale a Cortona, nella provincia di Arezzo.

L’uomo è stato tamponato da un veicolo che marciava dietro di lui, mentre a sua volta stava svoltando a sinistra. L’incidente è avvenuto sulla Strada regionale 71 e nonostante il rapido intervento di soccorso, inclusa l’eliambulanza Pegaso e i Vigili del Fuoco, il motociclista è morto sul posto.

Mercoledì 16 agosto, invece, un giovane motociclista di 17 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente a Gorizia. Soccorso immediatamente dalle autorità e dal personale medico, è stato urgentemente trasportato all’ospedale di Cattinara con lesioni serie, tra cui traumi cranici, toracici ed addominali.