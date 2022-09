Incidente a Carpi, Suv investe due ventenni: morta una ragazza, grave l'amico

Due amici sono stati travolti da un Suv mentre camminavano intorno all’ora di cena su un percorso molto frequentato da podisti e amanti delle passeggiate, ma anche tristemente noto per gli incidenti. A Carpi, nel Modenese, una ragazza di vent’anni è morta dopo essere stata sbalzata a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto. L’amico 19enne è stato ricoverato in gravi condizioni. Lo riporta il Corriere della Sera.

L’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di giovedì. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, i due amici stavano attraversando via Traversa San Giorgio all’incrocio con via Bersana, non lontano dal “percorso della salute” amato dai runner.

Un Suv Jaguar con a bordo due persone li avrebbe travolti mentre stavano attraversando la strada, riportando sulla fiancata i segni dell’impatto. Non è ancora chiaro se ci siano testimoni che abbiano assistito all’incidente. Dai primi elementi raccolti sembra che i due amici stessero camminando uno di fianco all’altro.

La Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine è a lavoro sui rilievi del caso per accertare le responsabilità.

Ricevuta la perizia il pubblico ministero di turno potrà aprire un’inchiesta per omicidio stradale nei confronti dell’automobilista. Il magistrato potrebbe anche disporre l’autopsia sul corpo della ragazza.

I soccorsi

Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri e alla polizia locale, ha tentato di rianimare la ventenne scagliata ad alcuni metri sull’asfalto. Per lei non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo.

Sbalzato nel fossato al bordo della strada, l’amico 19enne è stato trasportato all’ospedale Baggiovara con l’elisoccorso, in gravissime condizioni per il trauma cranico e toracico riportati.

La strada pericolosa

Alcuni cittadini si erano già appellati al Comune perché intervenisse per mettere in sicurezza la strada molto trafficata e già scenario di diversi incidenti mortali. Tre anni fa, a febbraio 2019, un runner aveva perso la vita investito ad un incrocio vicino.