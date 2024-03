Incidente sull'autostrada A4 tra Borgo D'Ale e Rondissone, scontro tra tir: 4 km di coda, traffico in tilt

Traffico bloccato e lunghe code sull’autostrada A4 in direzione Torino, a causa di un incidente avvenuto tra lo svincolo di Borgo d’Ale e la barriera di Rondissone. A scontrarsi due tir, uno dei quali è finito di traverso sulla carreggiata interrompendo la circolazione. I veicoli in transito stanno procedendo imbottigliati nella corsia d’emergenza, con file che hanno raggiunto circa i quattro chilometri.

L’incidente tra Borgo d’Ale e Rondissone

L’incidente si è verificato intorno alle 14.20 di mercoledì 6 marzo, al chilometro 26 del tratto di autostrada tra Torino e Milano, nel territorio di Rondissone, comune della città metropolitana del capoluogo piemontese.

Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco, la polizia stradale di Novara e gli ausiliari dell’azienda concessionaria Satap, al lavoro per deviare il traffico sulla corsia d’emergenza. Secondo le prime informazioni, nello scontro tra i due tir non sarebbero stati registrati feriti.

La zona dell’autostrada A4 Torino-Milano dove è avvenuto l’incidente che ha formato code per chilometri tra Borgo d’Ale e Rondissone

Le code sull’A4

La giornata di mercoledì 6 marzo ha portato diversi disagi agli automobilisti in viaggio sull’A4 per altri due incidenti avvenuti in autostrada nella mattinata.

Oltre allo scontro tra tir tra Borgo d’Ale e Rondissone, già alle 6.30 erano stati registrati lunghe code e rallentamenti in direzione Milano, tra Dalmine (Bergamo) e Trezzo, per un incidente avvenuto al chilometro 162. La fila di veicoli di circa tre chilometri ha lasciato spazio alla regolare circolazione, circa un’ora dopo, intorno alle 7.30.

Negli stessi minuti Autostrade per l’Italia segnalava code e traffico tra Sesto San Giovanni e Monza a causa di un altro incidente.

Lo scontro sarebbe avvenuto poco prima delle 7, durante l’ora di punta nel tratto di A4 che collega Milano con la Brianza, all’altezza del chilometro 136.5, tra la barriera di Milano Est e lo svincolo della tangenziale Nord. A rimanere coinvolto, secondo quanto riportato da MonzaToday, anche un mezzo pesante.

Tre le persone interessate dallo scontro, un 19enne, un 27enne e un uomo di 43 anni, nessuna delle quali in gravi condizioni: l’ambulanza del 118 intervenuta sul posto non ha dovuto trasferire alcun ferito in ospedale.

Morto sull’A4 dopo essere sceso dall’auto

Soltanto qualche giorno prima un uomo è morto sull’A4, travolto da un camion dopo essere sceso dall’auto vicino Bergamo. Per cause non chiare, il 61enne ha abbandonato il proprio veicolo in una piazzola dell’autostrada e si è incamminato lungo la carreggiata in piena notte.

Complice il buio, un 42enne a bordo di un camion in transito in quel momento l’ha travolto, uccidendolo sul colpo.