Incidente autostrada A12, auto prende fuoco: muore bimba di 5 anni

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Tragedia nella mattinata di giovedì 1° settembre lungo l’autostrada A12 Genova-Livorno: una bambina di 5 anni è morta dopo essere rimasta vittima, assieme alla sua famiglia, di un incidente avvenuto tra i caselli di Versilia (nella provincia di Lucca) e Massa, in direzione Genova, all’altezza del viadotto numero 30. L’episodio si è verificato attorno alle 10,30 del mattino.

La ricostruzione

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, l’automobile su cui era a bordo la bambina si è ribaltata dopo un tamponamento e, poco dopo, è andata in fiamme. La bimba è stata balzata fuori dall’abitacolo ed è morta sul colpo.

Le altre 3 persone che si trovavano nell’automobile con lei sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione. Risultano praticamente illese, invece, le due persone che erano a bordo dell’altro veicolo rimasto coinvolto nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente, assieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, sono intervenuti anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco, il cui intervento si è reso necessario per spegnare le fiamme che hanno divorato l’automobile su cui viaggiava la bambina.

Chi è la bimba deceduta nell’incidente sull’autostrada A12

La bambina che ha perso la vita nell’incidente avvenuto nella mattinata di giovedì 1° settembre sull’autostrada A12 è di origine marocchina e residente in provincia di Reggio Calabria. Viaggiava assieme ai genitori e alla sorellina di 10 anni.

Le conseguenze dell’incidente sulla viabilità

Il tratto autostradale è stato bloccato alla circolazione sia in direzione nord che in direzione sud per permettere le operazioni di soccorso con l’atterraggio dell’elicottero Pegaso.

Fonte foto: 123RF - nadak2 Per i soccorsi si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero Pegaso.

Ciò ha causato lunghissime code in entrambi i sensi di marcia. Durante i soccorsi e i successivi rilievi lungo la carreggiata in direzione nord è stato instituito l’obbligo di uscita al casello Versilia per i mezzi provenienti da Viareggio.

Per ridurre i disagi alle automobile rimaste ferme in coda nel tratto immediatamente precedente quello dove si è verificato l’incidente, la Polizia ha permesso alle auto di percorrere contromano l’autostrada fino al casello Versilia, facendole poi uscire dalla A12 per entrare sulla viabilità interna all’altezza di Forte dei Marmi. Solo nel primo pomeriggio la situazione del traffico è tornata alla normalità.