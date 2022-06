Incidente alla Bracco Imaging di Cesano Maderno, operaio gravissimo: ustioni da iodio su tutto il corpo

Paura in fabbrica. Due operai della ditta Bracco Imaging di Cesano Maderno, provincia di Monza Brianza, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto poco dopo l’una di notte, tra lunedì 20 giugno e martedì 21 giugno. Uno dei due è gravissimo: entrambi hanno riportato ustioni da iodio.

L’incidente

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo le prime ricostruzioni, i due operai – entrambi con esperienza – si trovavano alla Bracco Imaging quando, verso l’1:30 di notte, sono rimasti coinvolti in un incidente che ha causato loro ustioni da iodio.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente, alla Bracco Imaging di Cesano Maderno (Monza Brianza)

Gravissimo un operaio

Il 118 ha reso noto che uno dei due le ha riportate sul 10% del corpo, mentre l’altro – un uomo di 52 anni – addirittura sul 90%.

Quest’ultimo, trasportato al Centro specializzato dell’ospedale di Niguarda di Milano, è gravissimo.

L’altro uomo si trova invece in codice giallo, sempre al Niguarda, avendo riportato ustioni su piedi, collo e braccia.

Le ipotesi

La Bracco Imaging è una ditta che si occupa della produzione di principi farmaceutici attivi, utilizzati per produrre i mezzi di contrasto per Raggi–X e risonanza magnetica: il fatturato dell’azienda, fondata nel 1927, è di circa 1,3 miliardi di euro.

Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato per un malfunzionamento di un macchinario o per errore umano.