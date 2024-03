Incidente al rally in Ungheria: auto sugli spettatori, 4 morti e 8 feriti fra cui un bambino gravissimo

Gravissimo il bilancio dell’incidente verificatosi durante una gara di rally in Ungheria: 4 morti e 8 feriti, fra i quali un bambino in condizioni serie. Il dramma ha avuto luogo nel pomeriggio del 24 marzo a 55 chilometri da Budapest, tra le città di Labatlan e Bajot, vicino al fiume Danubio e al confine slovacco.

Incidente all’Esztergom Nyerges Rally in Ungheria

Fra i feriti, oltre al bambino, c’è anche un’altra persona che ha riportato seri traumi. Le altre 6 persone ferite sono in condizioni che non destano preoccupazione.

Mentre era impegnata ad affrontare una tratta della quinta tappa dell’Esztergom Nyerges Rally, l’auto di Janos Toth ha sbandato ed è finita fuori strada, investendo gli spettatori a bordo pista. Toth è un pilota 31enne di nazionalità ungherese alla guida di una Skoda Fabia Rally2 evo.

Fonte foto: 123RF

Il cerchio rosso indica la zona dell’incidente.

Per cause ancora in via di accertamento, in prossimità di un punto di controllo segnalato da pneumatici lungo la strada, l’auto ha prima sbandato a destra, poi ha fatto testacoda ed è uscita sul lato sinistro della strada, colpendo numerosi tifosi.

Il fatto ha scatenato il panico e il fuggi fuggi generale. La corsa è stata subito sospesa: l’evento comprendeva anche la prova inaugurale dei campionati ungheresi Rally2, Rally3 e Historic. Immediati i soccorsi: il luogo è stato presto raggiunto da numerose ambulanze ed eliambulanze.

No comment da parte dell’organizzazione

Kata Répa, il capo ufficio stampa dell’Esztergom Nyerges Rally ha detto che l’organizzazione non commenterà i dettagli dell’incidente finché non saranno completati i rapporti dei sanitari e della polizia.

Terzo incidente dal 2020 in Ungheria

Fino ai fatti dell’Esztergom Nyerges Rally, erano state 2 le tragedie che avevano colpito i rally ungheresi negli ultimi 4 anni: nell’agosto del 2020 il copilota Zsolt Toth perì in un grave incidente al Miskolc Rally. E nel 2022 uno spettatore morì sul colpo dopo essere stato colpito da un’auto durante un rally ad Ozd.

In Italia recentemente un’auto ha perso una ruota durante il Rally del Ciocco in Toscana: uno spettatore è stato colpito ed è stato portato in ospedale in gravi condizioni.