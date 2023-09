Incidente sull'A1 al bus di migranti sbarcati a Lampedusa: i due conducenti morti nello scontro con un tir

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Grave incidente mortale sull’autostrada A1 all’altezza di Fiano Romano, in provincia di Roma, dove un bus di migranti sbarcati a Lampedusa, partito da Porto Empedocle e diretto in Piemonte, si è scontrato con un mezzo pesante nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre. Due persone, gli autisti del mezzo, sono morte e 25 sarebbero i feriti.

Incidente al bus di migranti

Secondo quanto si apprende, l’incidente è avvenuto poco dopo le 2 di notte di venerdì 15 settembre 2023 sulla A1, all’altezza di Fiano Romano nella carreggiata in direzione Nord. Non è ancora chiara la dinamica, ma secondo quanto trapela pare che il bus che trasportava migranti da Porto Empedocle a un centro d’accoglienza in Piemonte si sia scontrato con un altro mezzo pesante, un tir, per poi ribaltarsi.

Il bus era partito alle 10 di giovedì 14 settembre dalla provincia di Agrigento e sarebbe dovuto arrivare in Piemonte nella giornata di venerdì dove un centro di accoglienza era pronto a ospitare i migranti.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Due morti e numerosi feriti

Il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte è di due morti e numerosi feriti, circa 25 sui 50 a bordo del bus della Patti Tour di Favara, azienda che ha un contratto con la Prefettura di Agrigento. Le vittime sono i due autisti del bus, di 35 e 32 anni, entrambi italiani.

Tra i feriti:

due sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all’Umberto I: non sarebbero in pericolo di vita , secondo l’Ansa;

al Gemelli e all’Umberto I: , secondo l’Ansa; otto in codice giallo distribuiti in vari ospedali.

Altri 35 migranti sono stati visitati, ma non trasportati in ospedale perché illesi e sono stati quindi affidati alla Prefettura.

Chi sono le vittime

Secondo quanto riferito da LaPresse le due vittime sono Alberto Vella e Daniel Giudice. Uno dei due conducenti è morto sul colpo, l’altro invece è stato sbalzato violentemente fuori dall’abitacolo.

Il 32enne Daniel Giudice, uno dei due autisti della Patti tour di Favara, era al suo primo viaggio per l’azienda di autolinee. Fino a qualche settimana fa lavorava in Lombardia: “Era contentissimo perché era tornato fra noi, a casa – hanno raccontato alcuni suoi amici, citati dall’Ansa– e questo è stato il ‘premio'”.

Favara è sotto choc per la tragedia: proclamato il lutto cittadino.

Lo sbarco e l’incidente

Secondo quanto si apprende, i migranti a bordo del bus coinvolto nel grave incidente stradale a Fiano Romano erano arrivati da poche ore in Italia.

Si tratterebbe, infatti, di migranti arrivati a Lampedusa da pochi giorni e che, a causa dei problemi riscontrati all’hotspot ormai al collasso, erano in fase di trasferimento presso un centro di accoglienza del Nord.

Il punto dalla Prefettura sugli orari di riposo dei conducenti

I funzionari della Prefettura di Agrigento si sono sincerati, già stamattina, sull’orario di partenza del bus: “Talvolta capita che siamo costretti a far aspettare i pullman, che dovranno trasferire i migranti, anche per diverse ore prima di partire, magari perché manca qualcuno o un documento. In questo caso, il bus era partito in orario, gli autisti avevano rispettato i regimi di riposo e pausa previsti dalla legislazione. La causa dell’incidente può essere stata anche stanchezza, ma certamente non addebitabile a un errore della ditta o a un nostro trattenimento eccessivo. Siamo sconvolti anche noi che quotidianamente ci confrontiamo, fra gli altri, con le ditte di autolinea e con i loro lavoratori”.

Traffico in tilt

L’incidente avvenuto nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre ha avuto profonde ripercussioni sulla viabilità. Il tratto autostradale, infatti, è stato chiuso per i rilevi del caso e si sono formate code lunghe tre chilometri.

Secondo quanto si apprende, la carreggiata in direzione Nord è stata riaperta in mattinata e lentamente la situazione è ritornata alla normalità.