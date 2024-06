Incidente aereo in Portogallo durante il Beja Air Show: morto un pilota, il video dello scontro in volo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Grave incidente aereo in Portogallo durante il festival di volo acrobatico Beja Air Show, un’esibizione della pattuglia di volo acrobatico dell’Aeronautica militare terminata tragicamente con la collisione di due velivoli e un pilota morto. L’incidente, immortalato da un video, ha causato anche il ferimento di un altro pilota, mentre altri due aerei hanno dovuto eseguire un atterraggio di emergenza. A seguito dell’accaduto, il festival è stato interrotto e la base aerea di Beja è stata evacuata.

Scontro fra due aerei in volo in Portogallo: un morto

L’Air Force portoghese ha confermato che domenica 2 giugno, poco dopo le ore 16, c’è stato un incidente che ha coinvolto due aerei con un morto durante il Beja Air Show.

Il bilancio complessivo è di una vittima, un pilota di nazionalità spagnola, e un’altra persona ferita di nazionalità portoghese.

Il comunicato dell’Aeronautica militare sull’incidente aereo

“L’aeronautica si rammarica profondamente di comunicare l’esistenza di una vittima di nazionalità spagnola, derivante da un incidente durante una dimostrazione aerea della pattuglia iberica YAKSTARS – composta da piloti di nazionalità portoghese e spagnola –, avvenuta alle 16:05, al festival aereo Beja AirShow, presso la base aerea N.º 11, a Beja”, si legge nel comunicato dell’aeronautica portoghese.

L’Air Force ha espresso “un enorme sentimento di rammarico e sgomento” e fa “le più grandi condoglianze alla famiglia, agli amici e ai conoscenti”.

“L’incidente ha anche provocato un ferito di nazionalità portoghese, in forma lieve, che ha ricevuto immediatamente cure di emergenza, essendo stato valutato dalle squadre sanitarie, militari e civili presenti all’evento e, per precauzione, è stato indirizzato all’ospedale di Beja”, conclude l’aeronautica portoghese.

La dinamica dell’incidente aereo in Portogallo

Degli aerei coinvolti nell’incidente, uno si è schiantato fuori dal perimetro della base aerea e un altro è atterrato nell’unità. “Di questi eventi non ci sono state vittime a terra, tra le persone che stavano assistendo all’evento nelle immediate vicinanze dell’accaduto”, ha detto l’Air Force.

Secondo la portavoce dell’aeronautica, il capitano Patrícia Fernandes, ogni aereo trasportava un solo membro dell’equipaggio.

Il cordoglio del presidente Marcelo Rebelo de Sousa

In reazione a questo drammatico incidente, il Presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso le proprie condoglianze per la “situazione drammatica” che si è verificata in questo festival aereo.

Anche il primo ministro Luís Montenegro ha espresso dolore per la tragedia, manifestando disponibilità e solidarietà del Governo.

Il ministro della Difesa Nuno Melo ha a sua volta manifestato il proprio cordoglio, affermando che ci sarà un’indagine sull’incidente per capire quali sono state le cause.