Incidente ad Adelfia, un trattore è finito fuori strada: niente da fare per l'uomo alla guida, morto un 44enne

Tragedia in zona Adelfia, vicino Bari, dove un uomo intorno alle 3 di sabato è morto schiacciato da un trattore. Il 44enne, Lorenzo Rossani, era alla guida del mezzo pesante quando ha perso il controllo a causa di un dislivello della terra. Nulla da fare per l’uomo a lavoro nella sua proprietà agricola. Il 118 ha constatato il decesso ed è stato dichiarato morto sul colpo per le gravi lesioni. La causa dell’incidente mortale potrebbe essere stata anche l’assenza della barra anti-ribaltamento. Le indagini sono in corso.

I fatti

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 i soccorsi sono giunti in zona Adelfia, vicino Bari, per tentare il salvataggio di un uomo finito sotto al peso di un trattore. Lorenzo Rossani, di 44 anni, era alla guida del mezzo quando ha perso il controllo di questo e si è ritrovato sbalzato a terra.

I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Il tragico incidente è accaduto in un terreno agricolo di proprietà dell’uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it Zona dell’incidente – Adelfia, vicino Bari

Le dinamiche

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno tentato di ricostruire i fatti. Sembra che Lorenzo fosse alla guida del mezzo in una zona non pianeggiante e proprio un dislivello del terreno gli avrebbe fatto perdere il controllo del pesante trattore. A causa del ribaltamento il 44enne è rimasto schiacciato a terra.

Secondo quanto riportato da un primo resoconto delle indagini la causa della morte potrebbe essere legata all’assenza della barra anti-ribaltamento o a un errata manovra.

I soccorsi

I soccorsi giunti sul posto, tra ambulanza e Vigili del Fuoco, non hanno potuto fare molto. Lorenzo Rossani è stato dichiarato morto, probabilmente sul colpo, a causa delle profonde e gravi lesioni causate dal tragico incidente.

L’autopsia potrà confermata le cause della morte e aiutare nella comprensione delle dinamiche dell’incidente. L’uomo lascia moglie e due figli.